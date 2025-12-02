- 02.12.2025, 08:09:32
- /
- OTS0015
Termine am 2. Dezember in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
10.00 Uhr, Pressegespräch Städtebund/KDZ: Prognose Gemeindefinanzen bis 2029 und Handlungsempfehlungen (1., Österreichischer Städtebund, Rathaus, Stiege 5, Hochparterre oder online unter www.staedtebund.gv.at/livestream)
11.30 Uhr, Medientermin "Sortieren von Weihnachtspaketen" u.a. mit Bürgermeister Ludwig, Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer, Post-Vorständen Oblin und Umundum (Paket-Logistikzentrum Wien, 23., Halban-Kurz-Straße 10)
(Schluss)
Rückfragen & Kontakt
Rathauskorrespondenz
Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: dr@ma53.wien.gv.at
Website: https://presse.wien.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK