TV-Sendung des ORF Vorarlberg: „Advent in Vorarlberg“

Am 8. Dezember um 17.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Im Jahr 2025 steht das Montafon im Mittelpunkt der stimmungsvollen Sendung „Advent in Vorarlberg“. In Schruns sind Volksmusikanten aus dem Montafon und dem Schweizer Prättigau zu Gast. Grenzüberschreitend ist auch der Besuch in der Silvrettagruppe. Auf der Bielerhöhe präsentiert sich der Chor der Musikmittelschule Paznaun. Die Tiroler Kinder singen dort „Es wird scho glei dumpa“.

Moderatorin Martina Köberle vom ORF Vorarlberg besucht die Waldschule des Standes Montafon am Kristberg und kocht mit Schülerinnen und Schülern der GASCHT Bludenz Riebel mit Sauerkäse mitten in der idyllischen Kulisse der Sagenfestspiele Silbertal. Tischlermeister Markus Juen aus St. Gallenkirch und sein Lehrling Madlen zeigen, wie kunstvoll ein Montafonertisch hergestellt wird. Im Jagdhaus des Hotels Taube gibt es nicht nur Trachtenträgerinnen und -träger zu bewundern, zwei Stickerinnen zeigen auch, wie Teile der Montafoner Tracht gestickt werden.

Olympiasiegerin Anita Wachter und Snowboardweltmeister Markus Schairer erzählen, wie sie ihre Weihnachtsfeiertage verbringen. Ein Harfenensemble spielt in der Kuratienkirche Innerberg das ukrainische Lied „Carol of the bells“. Außerdem gibt es eine musikalische Premiere: Die Montafoner Band „Krauthobel“ präsentiert ihren neuesten Titel „Viva Schirun“ direkt am Hochjoch vor herrlicher Bergkulisse.

Gestaltung und Moderation: Martina Köberle
Schnitt und Regie: Nikolai Dörler
Kamera: Markus Ziegler, Nikolai Dörler
Redaktion: Angelika Simma-Wallinger
Gesamtleitung: Markus Klement

Weitere Sendetermine:
Samstag, 13. Dezember, 12.10 Uhr, 3sat
Samstag, 20. Dezember, 10.35 Uhr, ORF III
Heiliger Abend, Mittwoch, 24. Dezember, 16.10 Uhr, ORF 2 V

