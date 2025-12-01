  • 01.12.2025, 12:32:32
  • /
  • OTS0096

FPÖ – Krauss: Ohne Deutschkenntnisse keine echte Bildungschance

Sprachstandsfeststellungen ab dem 3. Jahr sind endlich auf den Weg zu bringen

Wien (OTS) - 

FPÖ-Wien Klubobmann und Bildungssprecher Maximilian Krauss schlägt Alarm: Immer mehr Kinder in Wiener Schulen wachsen in Haushalten auf, in denen bewusst kein Deutsch gesprochen wird. „Es geht nicht darum, den Eltern vorzuschreiben, welche Sprache sie in ihren eigenen vier Wänden sprechen sollen. Aber sie müssen alles dafür tun, dass ihre Kinder die deutsche Sprache sicher beherrschen und damit im Unterricht überhaupt eine Chance haben. Gutes Deutsch ist die Voraussetzung, um sinnerfassend lesen und korrekt rechtschreiben lernen zu können. Mit den von uns seit langen geforderten Sprachstandsfeststellungen ab dem 3. Lebensjahr, könnte diesem Problem bereits erfolgreich entgegengewirkt werden.“
Krauss fordert endlich ein entschiedenes Vorgehen der rot-pinken Stadtregierung: „Eltern, deren Kinder aufgrund fehlender deutscher Sprachpraxis im Unterricht zurückfallen, sollen verpflichtet werden, Deutschkurse auf eigene Kosten zu absolvieren. Zudem muss das Sozialhilfesystem umgestaltet werden. Das bedeutet, wenn Eltern ihren Pflichten, Kindern Deutsch beizubringen bzw. ihnen die Möglichkeiten dafür nicht bieten, nicht nachkommen, diese drastisch gekürzt oder sogar komplett gestrichen werden kann. Wer sich dauerhaft weigert, sich anzupassen, der muss mit klaren Konsequenzen rechnen. Es kann nicht sein, dass mutwillige Sprachverweigerung ganze Klassen ausbremst und dadurch das Niveau des Wiener Bildungssystems immer weiter nach unten sinkt. Ohne konsequente Maßnahmen verlieren wir eine ganze Generation“, so Krauss abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: presse@fpoe-wien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright