Wien Holding und Gewista unterstützen neue Kampagne des Lichtblickhof

Wien (OTS) -

Im Herbst 2025 startet eine neue Plakat-Kampagne des gemeinnützigen Vereins Lichtblickhof Kinderhospiz. Dieser bietet palliative Begleitung und Entlastungsaufenthalte für unheilbar erkrankte Kinder und ihre Familien an. Speziell ausgebildete Therapietiere schenken hier auch in schwersten Zeiten Glücksmomente, Lichtblicke und besondere Erlebnisse. Die Wien Holding unterstützt diese Kampagne mit einer Spende in Höhe von 10.000 Euro, die Plakatierung wird von der Gewista kostenfrei durchgeführt.

„Der Lichtblickhof bietet schwerkranken Kindern und ihren Familien einen einzigartigen Ort der Therapie und Entlastung. Als Wien Holding ist es uns ein besonderes Anliegen, soziale Initiativen sichtbar zu machen und nachhaltig zu unterstützen. Mit unserer Unterstützung möchten wir die wertvolle Arbeit des Lichtblickhofs stärken und zeigen, dass wir Verantwortung übernehmen – für Zusammenhalt, Empathie und ein soziales Miteinander in unserer Stadt“, so Dr. Kurt Gollowitzer und Mag. Oliver Stribl, Geschäftsführer der Wien Holding.

„Wir bei Gewista sind stolz darauf, den Lichtblickhof und seine außergewöhnliche Kampagne zu unterstützen. Die Initiative zeigt, wie Therapiepferde das Leben von Kindern und Jugendlichen positiv verändern können. Die zur Verfügungstellung unserer Plakatflächen ist unser Beitrag, diese beeindruckende Arbeit sichtbar zu machen", so Franz Solta, CEO von Gewista.

„‚Zurück ins Leben‘ bedeutet am Lichtblickhof Kinderhospiz den Tagen so viel Freude, Teilhabe und Glücksmomente abzuringen, wie nur möglich. Die Kinder und Familien, die bei uns zu Gast sind, wissen nicht, wieviel gemeinsame Zeit noch bleibt und die Zerbrechlichkeit des Lebens ist allgegenwärtig. In den Hospizwohnungen gehen ganz viele Tiere ein und aus und schenken dabei besondere Erlebnisse: Wenn ein Pony zur Türe hereinkommt, zum Bett spaziert, sanft an der Decke zupft und seinen warmen Atem auf die Hände bläst, sind das Strahlen und die Begeisterung der Kinder riesengroß! Daher danken wir der Wien Holding und der Gewista für ihre Unterstützung.“, so Roswitha Zink, Gründerin und Geschäftsführung Lichtblickhof.

Ein Pferd auf der Terrasse

Fast 2.000 Plakate machen ab sofort auf die wichtige Arbeit des Lichtblickhof Kinderhospiz aufmerksam – ein einzigartiges Therapiezentrum und Lebensort für Familien, deren Kind von einer unheilbaren und lebensverkürzenden Erkrankung betroffen ist. Derzeit werden pro Woche rund 250 Kinder und Jugendliche ambulant begleitet. Das Therapie-Angebot des Lichtblickhofs umfasst Palliativ-, Trauma-, Trauer- und Hospizbegleitung für Kinder. Seit drei Jahren ist auch ein stationärer Aufenthalt für palliativ begleitet Familien in pflegegerecht ausgestatteten Wohnungen möglich.

Multiprofessionelle Begleitung in Krisensituationen

Das Team des Lichtblickhof ist multiprofessionell ausgerichtet: Schwerpunkt ist die psychosoziale Begleitung der Familien durch Psychotherapeut*innen, Psycholog*innen, Sozialarbeiter*innen und Pädagog*innen. Je nach individuellem Bedarf wird der Aufenthalt der Familien durch Mediziner*innen und Pflegefachkräfte unterstützt. Ein würdevolles Miteinander, Verlässlichkeit und Verantwortlichkeit den Familien gegenüber, sowie das Erleben von Selbstwirksamkeit und Sicherheit stehen am Lichtblickhof an oberster Stelle. Seit der Gründung des Vereins im Jahr 2002 konnten etwa 5.000 Familien in schwierigsten Lebenssituationen begleitet werden. Der Lichtblickhof ist auf private und betriebliche Spenden sowie ehrenamtliche MitarbeiterInnen angewiesen. Mehr Infos zu Spendenmöglichkeiten unter: www.lichtblickhof.at

Gemeinsames Engagement