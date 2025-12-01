Der Dezember im Cinema Paradiso St. Pölten

St. Pölten (OTS) -

Mit einem Film-Café und „Jane Austen und das Chaos in meinem Leben“ starten am heutigen 1. Dezember die Spezialschienen dieses Monats im Cinema Paradiso St. Pölten. Auch am 15. Dezember werden nochmals Kaffee und Kuchen – und dazu der Streifen „Aufputzt is‘“ – serviert. „Aufputzt is‘“ bietet auch am 3. Dezember nachmittags den Rahmen für „Auf Wolle sieben – Stricken im Paradiso“, während es abends zu „Elements of(f) Balance“, einer Doku über Hoffnung im Angesicht der dystopischen Auswirkungen des Klimawandels von Othmar Schmiderer, auch ein Gespräch mit dem Regisseur gibt.

Am 13. und 20. Dezember rollt die ukrainische Feel-Good-Komödie „Der Weihnachtsexpress“ in Originalsprache mit Untertiteln durch das Cinema Paradiso. Am 13. Dezember kann man überdies bei „Limuka“, dem Live Musik Karaoke, für einen Abend zum Star werden. Am 19. Dezember gibt es dann mit „Wicked I“ und „Wicked II“ ein „Wicked Double Feature“ über die Geschichte der Hexen von Oz. Bereits zuvor kommen Ballettfans am 10. Dezember auf ihre Rechnung, wenn „Cinema Opera“ live aus dem Royal Opera House London Pjotr Iljitsch Tschaikowskis „Der Nussknacker“ in einer Inszenierung von Peter Wright für das Royal Ballet überträgt.

Zu Weihnachten und Silvester wartet jeweils ein Spezialprogramm auf die Besuchenden: „Warten aufs Christkind“ bringt am 24. Dezember „Eine kleine Weihnachtsgeschichte“, „Mission: Mäusejagd“, „Morgen, Findus, wird’s was geben“, „Pumuckl und das große Missverständnis“, „Mission Santa“, „Wicked 2“ und „Die Schule der magischen Tiere 4“. Das Silvesterspecial am 31. Dezember wiederum umfasst die Previews von „Hamnet“ und „Die progressiven Nostalgiker“, die Filme „Therapie für Wikinger“ und „Der Medicus 2“ sowie Sekt und Glückskekse.

Der Reigen der Live-Veranstaltungen startet am morgigen 2. Dezember mit einem Konzert von Lukas Lauermann, der auf seinem Cello Elemente aus Klassik, Minimal Music, Experimental und Pop verschmelzen lässt, ehe es am 3. Dezember in Kooperation mit der Jeunesse „Mit Baby ins Konzert“ geht. Am 6. Dezember verzaubern beim Bilderbuchkino mit Nicolai Gruninger und Marc Bruckner Wintermärchen und Weihnachtsgeschichten wie „Ente steckt fest“, „Unsere eigene Weihnachtsgeschichte“ und „Yeti Pleki Plek“ das jüngste Publikum. Am 12. Dezember können Kinder wiederum in Zusammenarbeit mit der Jeunesse bei „Triolino – Streichen und zupfen“ Instrumente hautnah erleben. Nicht zuletzt erzählen Ursula Strauss und Ernst Molden am 10. Dezember in ihrem Konzert „Oame Söö“ vom Rosengarten des König Laurin, vom gefährlichen Basilisken in Wien und von Wassermännern, die in jedem Löschteich lauern können.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.