Sima/Halbwidl/Luxenberger/Pipal-Leixner: Radwege-Lückenschluss in der Wiedner Hauptstraße

Wien (OTS) -

Good news für Radfahrer*innen: Nächstes Jahr wird der Lückenschluss im Radwegenetz in der Wiedner Hauptstraße umgesetzt. Damit entsteht auf insgesamt 1,3 km eine durchgehende, sichere und komfortable Radverbindung von der Inneren Stadt bis in den 5. Bezirk, konkret vom Karlsplatz bis zum Gürtel. Nach der erfolgreichen Umgestaltung des ersten Abschnitts vom Karlsplatz bis zur Johann-Strauß-Gasse im Vorjahr steht im nächsten Jahr die Fortsetzung bis zur Hartmanngasse an. „Ich freue mich, dass wir unsere Radwegeoffensive auch im nächsten Jahr fortsetzen und wichtige Lückenschlüsse realisieren können. Schon der erste Teil der Wiedner Hauptstraße ist sehr gelungen. Besonders wichtig ist mir bei jedem Radwege-Projekt, auch Begrünung mitzudenken. So konnten wir im 1. Abschnitt 1.300 qm neue Grünflächen schaffen, die alte Baumallee mit ihren 135 Bäumen erhalten und noch 11 weitere pflanzen. Auch im zweiten Abschnitt werden wir noch 9 neue Bäume pflanzen“, so Planungsstadträtin Ulli Sima, die sich bei den Bezirken 4 und 5 für die gute Zusammenarbeit bedankt. Geplanter Baustart ist im März 2026, bereits im Sommer soll die neue Radverbindung fertig sein. Wie immer nützt die Stadt Synergien: Die MA 31 - Wiener Wasser erneuert vor dem Radwegebau noch die Wasserleitungen in der Wiedner Hauptstraße zwischen Blechturmgasse und Johann-Strauß-Gasse. Die Bezirksvorstehung 4 lädt am 3.12. zu einer Bürger*innen-Infoveranstaltung in die Bezirksvorstehung ein, um über die aktuellen Wasserleitungs-Arbeiten im Grätzl zu informieren:

„Ich begrüße das Projekt, von dem die Wieden profitieren wird: So wird klimafreundliche Mobilität gefördert, mehr Bäume und Begrünung werten den Straßenraum für Fußgänger*innen und Anwohner*innen auf. Besonders wichtig ist mir, dass alle Anwohner*innen umfassend informiert sind, wenn große Veränderungen im Grätzel anstehen. Deshalb laden wir herzlich zur Infoveranstaltung ein – als Gelegenheit, Fragen zu stellen, Rückmeldungen zu geben und sich ein eigenes Bild von den geplanten Maßnahmen zu machen“, betont Lea Halbwidl, Bezirksvorsteherin des 4. Bezirks.

Auch der 5. Bezirk freut sich über den Lückenschluss: „Im dicht verbauten Margareten ist das Fahrrad als wendiges Verkehrsmittel ideal. Daher freue ich mich über den Lückenschluss auf der Wiedner Hauptstraße, der das Radfahren im Bezirk sicher und alltagstauglicher für kleine und große Radler*innen macht. Dass begleitend dazu beim Rudolf-Sallinger-Park bald in beide Richtungen geradelt werden kann, schaut nach einem kleinen Schritt im Plan aus, ist aber ein großer Gewinn im Alltag. So werden die umliegenden Grätzln besser an den Radweg auf der Wiedner Hauptstraße angebunden, und Margaretner Radfahrer*innen kommen zügiger und sicherer voran“, so der Bezirksvorsteher von Margareten Michael Luxenberger.

Erster Bauteil schaffte sichere Radverbindung und Lückenschluss

Die Wiedner Hauptstraße führt vom Karlsplatz am Ring bis zum Matzleinsdorfer Platz am Gürtel und durchquert dabei dicht bebaute Gebiete im 4. und 5. Bezirk. Vor der Umgestaltung fehlte in dieser wichtigen Verkehrsader im Abschnitt von Karlplatz bis Hartmanngasse eine eigene Radverkehrsanlage. Mit der Neugestaltung in den Vorjahren entstand ein breiter, baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg und damit eine hochwertige Radverbindung. Konkret verläuft der Radweg stadtauswärts auf der linken Seite der Wiedner Hauptstraße vom Karlsplatz bis zur Johann-Strauß-Gasse und ermöglicht ein zügiges und sicheres Vorankommen. Mit dieser Maßnahme wurde eine über einen Kilometer lange Lücke im Hauptradverkehrsnetz geschlossen. Vorausgegangen war dem Radwegebau der Gleistausch der Wiener Linien, auch hier wurden Synergien innerhalb der Stadt genutzt.

Zusätzliche Bäume für ein angenehmes Mikroklima

Darüber hinaus wurde der Straßenraum klimafit gestaltet: Die alte Baumallee mit ihren 135 großkronigen Bäumen blieb vollständig erhalten und wurde um 11 zusätzliche Bäume erweitert. Dazu kamen neue Sträucher und Gräserbeete – zu den rund 100 bestehenden Grünflächen und Staudenbeeten wurden etwa 30 neue ergänzt. In Summe entstanden 1.300 Quadratmeter neue Grünflächen, 700 Quadratmeter wurden entsiegelt und mit sickerfähigem Pflaster ausgestattet.

"Dieser Lückenschluss ist ein echtes Plus an attraktiver Fahrradinfrastruktur auf einer wichtigen Route durch Wieden und Margareten. Damit wird eine durchgehende, sichere und schon lange geforderte Radverbindung realisiert. Der Erfolg spricht für sich: Dank solcher Projekte ist der Anteil des Radverkehrs in Wien bereits auf elf Prozent gestiegen – und so wollen wir das Radnetz weiter nachhaltig ausbauen.“

Nächste Etappe: Verlängerung des Radwegs bis Hartmanngasse:

Nun folgt die Fortsetzung: Vom bestehenden Radweg bei der Johann-Strauß-Gasse wird im nächsten Jahr der neue Zwei-Richtungs-Radweg bis zur Hartmanngasse weitergeführt. Der bisherige Mehrzweckstreifen in Richtung stadteinwärts wird durch einen baulich getrennten Zwei-Richtungs-Radweg ersetzt, der an die bestehenden baulichen Ein-Richtungs-Radwege bis zum Margaretengürtel anschließt. Neue Schutzwege und Radfahrer*innenüberfahrten garantieren noch mehr Sicherheit und ein zügiges, komfortables Radeln. Als begleitende Maßnahme wird auch eine Anschlussverbindung optimiert: Künftig wird die Durchfahrt beim Rudolf-Sallinger-Park nicht nur stadtauswärts sondern in beide Richtungen nutzbar sein. Damit kommt man auch aus der Stolberggasse noch komfortabler zum verlängerten Zweirichtungsradweg in der Wiedner Hauptstraße.

Gleichzeitig wird weiter begrünt und entsiegelt: Für ein spürbar angenehmeres Mikroklima und eine höhere Aufenthaltsqualität werden in der Wiedner Hauptstraße und den angrenzenden Nebengassen (Johann-Strauß-Gasse, Trappelgasse, Blechturmgasse) 9 neue Bäume und 4 zusätzliche Hochstammsträucher gepflanzt. Es werden 8 neue Grünbeete errichtet, auch ein Trinkbrunnen wird installiert.

Durchgängige Radroute vom Karlsplatz bis zum Gürtel

Die Radroute vom Karlsplatz bis zum Matzleinsdorfer Platz wird durch die neuen Maßnahmen noch komfortabler und sicherer. Radfahrende profitieren von einer zügigen Verbindung, die den gesamten Abschnitt der Wiedner Hauptstraße abdeckt. Über die bestehenden Ein-Richtungs-Radwege im 5. Bezirk ist eine nahtlose Weiterfahrt bis zum Gürtelradweg möglich.

Wiens große Radwegoffensive

Die große Wiener Radwegoffensive läuft weiter auf Hochtouren! Die Aufschwungskoalition hat bisher über 250 Projekte und knapp 100 km im Hauptradwegenetz umgesetzt oder auf den Weg gebracht. Mehr als 50 km Radinfrastruktur wurden zudem im Bezirksnetz bereits umgesetzt. Die intensiven Anstrengungen machen sich bezahlt: Die Zahl der Radler*innen nimmt stetig zu. So ist der Anteil der Wege, die per Rad zurückgelegt werden, im Jahr 2024 auf 11 % gestiegen (im Jahr 2019 waren es 7 %), wie die Modalsplit-Erhebung 2024 zeigt.

Alle Infos zu den Radwegeprojekten auf fahrradwien.at

rk-Fotoservice: https://presse.wien.gv.at/