FPÖ – Schwaighofer/Weinzierl: „Brutale linke Übergriffe gegen Patrioten in Deutschland!“

Wien (OTS) -

Mit Entsetzen und scharfer Kritik reagierten heute FPÖ-Linksextremismussprecher NAbg. Sebastian Schwaighofer und FPÖ-Jugendsprecher NAbg. Maximilian Weinzierl auf die brutalen Szenen rund um den Gründungskongress der AfD-Jugend im deutschen Gießen. Massive linksextreme Proteste, Blockaden und gewalttätige Übergriffe auf Teilnehmer und Mandatare hätten den Kongress stundenlang verzögert. Für die Freiheitlichen sei dies ein gezielter Angriff auf die Versammlungsfreiheit und ein weiterer Beweis für die antidemokratische Gesinnung linksextremer Gruppierungen.

FPÖ-Linksextremismussprecher NAbg. Sebastian Schwaighofer verurteilte die Vorfälle aufs Schärfste: „Diese Eskalation enthüllt das echte Antlitz linker Gruppen, die sich als ‚Antifaschisten‘ tarnen, während sie selbst extremistische Methoden anwenden. Wer patriotische Jugendorganisationen und Abgeordnete mit Blockaden und Gewalt behindert, will keine Debatte – er will sie unterdrücken. Das ist linksextreme Gewalt, getarnt als Protest!“ Es sei ein Skandal, dass Mandatare unter Polizeischutz durch einen aggressiven Mob eskortiert werden müssten, nur weil sie für ihre Heimat eintreten.

FPÖ-Jugendsprecher NAbg. Maximilian Weinzierl betonte die Wichtigkeit patriotischer Jugendarbeit: „Patriotische Jugendorganisationen wie die AfD-Jugend sind essenziell, um junge Menschen für Verantwortung, patriotische Werte und eine kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Herausforderungen zu begeistern. Wer diese Stimmen mit Gewalt und Blockaden zum Schweigen bringen will, attackiert die Zukunft eines starken, souveränen Europas.“

Schwaighofer zog dabei klare Parallelen zu ähnlichen antidemokratischen Aktionen in Österreich, wo linke Gruppen regelmäßig versuchen, freiheitliche Veranstaltungen zu sabotieren. „Ob in Österreich oder Deutschland: Das Schema ist identisch. Linksextreme bekämpfen patriotische Politik nicht mit Argumenten, sondern mit Chaos und Druck. Der Rechtsstaat muss hier endlich mit aller Härte durchgreifen und diesem Treiben ein Ende setzen“, so Schwaighofer.

Trotz der massiven Störversuche sei die erfolgreiche Gründung der AfD-Jugend ein starkes Zeichen der Standhaftigkeit. Schwaighofer und Weinzierl gratulierten den jungen Patrioten in Deutschland: „Wir gratulieren der neu gegründeten AfD-Jugend zu diesem mutigen Schritt. Eure Standhaftigkeit angesichts von Gewalt, Drohungen und massiven Blockaden verdient höchsten Respekt. Wer friedlich für seine Heimat und seine Werte eintritt, verteidigt die wahre Freiheit. Lasst euch von Extremisten niemals das Recht auf politische Beteiligung rauben, denn starke Nationen brauchen eine mutige Jugend, die für ihre Überzeugungen einsteht!“, so Schwaighofer und Weinzierl abschließend.