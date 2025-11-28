  • 28.11.2025, 11:06:32
  • /
  • OTS0079

AVISO – Dienstag, 02.12., 09:30: PK „Statt SPÖ-Mietpreismogelpackung: Grüner 5-Punkte-Plan gegen hohe Mieten“ mit Nina Tomaselli

Wien (OTS) - 

Die Grünen laden anlässlich des am Dienstag, dem 2. Dezember, stattfindenden Ausschusses für Bauten und Wohnen zur Pressekonferenz mit Wohnbau-Sprecherin Nina Tomaselli. Themen sind der Grüne 5-Punkte-Plan gegen hohe Mieten und die von der SPÖ präsentierte Mietpreis-Mogelpackung.

Zeit:
Dienstag, 02.12., 09:30 Uhr
Ort:
Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen!
Wir bitten um Anmeldung unter: presse@gruene.at

PK „Statt SPÖ-Mietpreismogelpackung: Grüner 5 Punkte Plan gegen hohe Mieten“ mit Nina Tomaselli

Datum: 02.12.2025, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseraum der Grünen
Löwelstraße 12
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: presse@gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright