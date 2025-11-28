FPÖ – Vilimsky: „Orbáns geplantes Treffen mit Putin zeugt von Mut und einem klaren Bekenntnis zur Diplomatie“

Wien (OTS) -

„Wie zu erwarten, ist der Aufschrei in der Brüsseler Bubble wieder groß. Offenbar kann man dort kaum glauben, dass es in Europa noch Politiker gibt, die sich ernsthaft um Frieden bemühen“, erklärte heute Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europäischen Parlament. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán wird voraussichtlich noch heute zu Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Moskau reisen.

„Um echte Verhandlungen zu ermöglichen, einen Waffenstillstand herbeizuführen und langfristig Frieden zu sichern, braucht es zwingend Gespräche mit beiden Seiten – mit Präsident Selenskyj ebenso wie mit Präsident Putin. Ob dies der EU passt oder nicht, ist zweitrangig“, betonte Vilimsky. „Dass Viktor Orbán trotz des massiven politischen Drucks aus Brüssel den Mut aufbringt, den Dialog mit Moskau zu suchen, zeigt sein diplomatisches Geschick und seine Bereitschaft, alles für einen realen Friedensprozess zu tun.“

Weiter führte der freiheitliche Politiker aus: „Europa braucht Staatsmänner wie Orbán, die bereit sind, diplomatische Brücken zu bauen, um das Sterben in der Ukraine und in Russland endlich zu beenden. Während die EU nahezu täglich neue Wege sucht, den Krieg durch Waffenlieferungen weiter in die Länge zu ziehen, braucht es mutige Stimmen, die sich diesem Eskalationskurs widersetzen und eine echte Friedensmission wagen.“

„Ich wünsche Viktor Orbán viel Erfolg. Möge dieses Treffen ein erster Schritt in Richtung ehrlicher Verhandlungen und einer realen Friedenspolitik sein“, so Vilimsky abschließend.