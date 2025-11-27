FPÖ – Schnedlitz: „Dauerkonflikt innerhalb der SPÖ zeigt: Diese Partei ist nicht regierungsfähig!“

Wien (OTS) -

„Der Zustand der einst staatstragenden Sozialdemokratie ist ein einziges Trauerspiel. In einem heute in der ,Kleinen Zeitung' veröffentlichten Interview befeuert der steirische SPÖ-Chef Max Lercher den internen Streit innerhalb der Partei erneut. Er lässt seinem Chef und Vizekanzler Babler über die Medien ausrichten, dass es eine klare Führung und echte Lösungen brauche, übersetzt: ,Babler ist führungsschwach und hat keine echten Lösungen'“, so beurteilte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz Lerchers Aussagen.

„Die SPÖ beweist tagtäglich durch ihre öffentlich ausgetragenen internen Auseinandersetzungen, dass sie nicht einmal in der Lage ist, ihre eigenen parteiinternen Konflikte zu lösen und, anstatt mit der Arbeit für die Menschen, nur mit sich selbst beschäftigt ist. Diese Partei kann folglich unmöglich die politische Gesamtverantwortung für unser Land tragen. Angesichts dieses problematischen Zustands hat sie sich als Regierungspartei auf allen Ebenen derzeit völlig disqualifiziert“, so der freiheitliche Generalsekretär und weiter: „Die Analyse der roten Landesgruppe in der Steiermark teilen wir. Babler hat wirklich keine Lösungen und ist auch hinsichtlich Führungs- und anderer Qualitäten vollkommen fehl am Platz in einer Regierung. Wobei die offene Kritik in dieser Härte aus den eigenen Reihen durchaus überraschend ist.“

Die Eskalation auf offener Bühne zeige einmal mehr, dass Babler auch als Parteichef nicht zu gebrauchen sei. „Wenn man sich selbst als Bürgermeister von New York sieht, während einem die eigene Partei ausrichtet, dass man unfähig ist, dann müssen wir Freiheitliche eigentlich nichts mehr dazu sagen“, so Schnedlitz, der die Aussendung an dieser Stelle aus Mitleid gegenüber der SPÖ und gegenüber Babler beendet und die SPÖ für sich selbst wirken lässt.