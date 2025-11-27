Weikendorf: Radweg entlang der Lagerhausstraße eröffnet

St. Pölten (OTS) -

Weikendorf gehört neben Deutsch-Wagram, Strasshof an der Nordbahn, Gänserndorf sowie Angern an der March zu den fünf Mitgliedsgemeinden der Radbasisnetzregion Gänserndorf. Unterstützt durch die Radwegförderung des Landes Niederösterreich hat die Marktgemeinde Weikendorf nun ein weiteres Geh- und Radwegprojekt entlang des Lagerhausweges realisiert. Dieses neue Projekt knüpft an die bereits 2022 errichtete Radverkehrsanlage im Gewerbegebiet von Weikendorf an und bildet gleichzeitig einen wichtigen Abschnitt der zentralen Radverbindung für Radfahrerinnen und Radfahrer in Richtung Bezirkshauptstadt Gänserndorf.

Das Projekt beginnt westlich des Kreisverkehrs B 8/B 8a und verläuft in westlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze. Mit einem entsprechenden Konstruktionsaufbau wurde der rund 225 Meter lange Abschnitt in einer asphaltierten Breite von drei Metern südlich des Lagerhausweges ausgeführt. Beidseitig wurde der Geh- und Radweg mit Granitleistensteinen abgegrenzt. Als Schutzstreifen zur Gemeindestraßenfahrbahn dient eine rund 1,5 Meter breite Sickermulde. Südseitig bildet eine Böschung die Abgrenzung zu den Grundstücken.

Die Bauarbeiten wurden von der Firma Porr innerhalb von rund acht Wochen abgeschlossen, während die Förderabwicklung vom NÖ Straßendienst übernommen wurde. Der endgültige Straßenbelag soll bei passenden Witterungsbedingungen bald aufgebracht werden, anschließend folgt auch die erforderliche Beschilderung. Die Gesamtkosten betragen rund 155.000 Euro, die zu 70 Prozent vom Land Niederösterreich und zu 30 Prozent von der Marktgemeinde Weikendorf finanziert werden.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Ing. Christoph Schodl BA, MA, und per E-Mail an christoph.schodl@noel.gv.at