Lotto: Fünffachjackpot – bei Bonus-Ziehung am Freitag geht’s um 5,6 Mio. Euro

Am Mittwoch gab es erneut keinen Sechser, und somit feiert Lotto „6 aus 45“ jetzt ganz spontan ein Jubiläum. Also eigentlich tut’s der Fünffachjackpot. Denn was anno 2008 als Glücksspiel-Sensation in Österreich galt, wiederholte sich gestern zum 50. Mal: Der Eintritt eines Fünffachjackpots. Und dieser Jubiläums-Fünffache wird schon morgen bei der Bonus-Ziehung ausgespielt. Dabei wird es um rund 5,6 Millionen Euro für die „sechs Richtigen“ gehen. Und natürlich wird unter allen mitspielenden Lotto Tipps auch wieder ein Bonus in Höhe von 30.000 Euro verlost.

Von den bisherigen 49 Fünffachjackpots wurden 19 (darunter die letzten vier) zum Sechsfachjackpot, 13 endeten mit einem Solo-Sechser, und 17 brachten zwischen zwei und vier Sechser.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es am Mittwoch gleich sechs Gewinne. Jeweils rund 24.600 Euro gehen je einmal nach Oberösterreich (Quicktipp), Salzburg (Systemschein) und in die Steiermark (Systemschein), sowie an drei win2day-User:innen (je einmal Quicktipp, Normalschein und Systemschein).

LottoPlus

Bei LottoPlus darf sich ein win2day-User über einen Solo-Sechser und damit über einen Gewinn von mehr als 309.000 Euro freuen. Der Gewinn war gleich im ersten von drei Tipps auf einem Normalschein angekreuzt. Beim LottoPlus Sechser am Freitag wird es um etwa 250.000 Euro gehen.

Joker

Beim Joker gab es keinen Gewinn im ersten Rang. Damit geht es bei der Bonus-Ziehung am Freitag um einen Jackpot mit rund 450.000 Euro.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 26. November 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen