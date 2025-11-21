„betrifft: uns – Reportagen ohne Filter“: Taxis – Wer sind die Menschen hinter dem Steuer?

Wien (OTS) -

Etwa 4.500 Taxis sind täglich in Wien unterwegs. Wenn gerade kein Wagen in Sicht ist, reicht ein Griff zum Handy: Über App oder Funkzentrale ist ein Fahrzeug in wenigen Minuten vor Ort. Doch wer sind die Menschen, die Tag und Nacht hinter dem Steuer sitzen? Die Mehrheit der Taxilenkerinnen und Taxilenker hat eine Migrationsbiografie. Für viele war das Taxifahren nie ein Traumberuf, oft nur eine Übergangslösung. Und doch bleiben sie – trotz langer, unregelmäßiger Arbeitszeiten, hohen Konkurrenzdrucks und geringer Wertschätzung in der Branche.

Adriana Jurić begleitet in der aktuellen „betrifft: uns“-Ausgabe am Samstag, dem 22. November, um 13.20 Uhr in ORF 2 bzw. am Mittwoch, dem 26. November 2025, um 22.55 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON Taxifahrerinnen und Taxifahrer auf ihren Schichten. Die Reportage zeigt die Arbeitsrealität zwischen Standplatz, Kundschaft und App-Konkurrenz und fragt, welche Herausforderungen und Vorurteile der Beruf heute mit sich bringt. Illegale Fahrerinnen und Fahrer, ungepflegte Fahrzeuge, mangelnde Deutschkenntnisse und eine chaotische Standplatzordnung belasten das Image der Branche. Um Ordnung zu schaffen und das Ansehen der Branche zu wahren, ist Resul Ekrem Gönültas, Obmann der Wiener Taxi-Innung, regelmäßig mit seinem Team unterwegs und schaut auf den Standplätzen nach dem Rechten. Eine Nahaufnahme von jenen, die Wien bewegen und die selbst selten gesehen werden.