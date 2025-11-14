  • 14.11.2025, 13:27:33
L 93 St. Leonhard am Walde – Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung abgeschlossen!

Umfassende Sanierung von Straßenkonstruktion und Entwässerung

St. Pölten (OTS) - 

Die Fahrbahn der Landesstraße L 93 wurde in St. Leonhard am Walde (Bezirk Waidhofen an der Ybbs) auf einer Strecke von rund 1.270 Metern erneuert. Die Bauarbeiten wurden von der Straßenmeisterei Waidhofen an der Ybbs, der Firma Schneckenreither (Erdbau) und der Firma Strabag (Asphaltarbeiten) durchgeführt. Die Arbeiten begannen im August und konnten nun erfolgreich abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten von rund 450.000 Euro wurden vollständig vom Land Niederösterreich getragen.

Im Rahmen der Arbeiten wurde die gesamte Straßenkonstruktion der Landesstraße L 93 im betroffenen Bereich mittels Baumischverfahren bis zu einer Tiefe von etwa 30 Zentimetern durchgefräst. Anschließend wurde eine neue bituminöse Tragschicht aufgebracht und eine frische Deckschicht installiert. Darüber hinaus wurden die Straßenentwässerung komplett instand gesetzt und die bestehenden Straßenbankette erneuert.

Die Erneuerung war notwendig, da die Fahrbahn der Landesstraße L 93 nördlich von St. Leonhard am Walde aufgrund ihres Alters und der aufgetretenen Fahrbahnschäden (wie Verdrückungen, Rissen und Randausbrüchen) zuletzt nicht mehr den heutigen Anforderungen des Verkehrs entsprach. Aus diesem Grund entschloss sich der NÖ Straßendienst, die Fahrbahn der L 93 im Abschnitt von Kilometer 0,000 bis Kilometer 1,270 zu erneuern.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Gerhard Fichtinger, und E-Mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: presse@noel.gv.at

