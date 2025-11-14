- 14.11.2025, 12:53:04
- /
- OTS0099
AVISO! PK: "Gefahr für Mensch und Umwelt: Fahrlässige Wildtierpolitik"
Pressekonferenz am 18.11. mit LAbg. Schnabel und Fallent
Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich zum Thema „Gefahr für Mensch und Umwelt: Fahrlässige Wildtierpolitik" mit FPÖ Niederösterreich Landwirtschaftssprecher LAbg. Alexander Schnabel und Wolfstop-Obmann Gerhard Fallent einzuladen.
Titel/Thema: "Gefahr für Mensch und Umwelt: Fahrlässige Wildtierpolitik"
Teilnehmer/Redner: FPÖ Niederösterreich Landwirtschaftssprecher LAbg. Alexander Schnabel und Wolfstop-Obmann Gerhard Fallent
Zeit: Dienstag 18. November 2025 n. Chr., 10 Uhr MEZ
Ort: FPÖ Niederösterreich Landtagsklub, St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, 2. Stock, Mediensaal
Bitte um Anmeldung bis 17. November 2025 bei j.lielacher@fpoe.at.
Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN