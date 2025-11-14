KORREKTUR zu OTS0048 vom 14.11.2025: AVISO: Präsentation des Gewinnerprojektes des Wettbewerbs zur Neugestaltung der KZ-Gedenkstätte Gusen

Wien (OTS) -

Am 17. November wird das Gewinnerprojekt des internationalen Realisierungswettbewerbs für Architektur und Landschaftsplanung zur Erweiterung und Neugestaltung der KZ-Gedenkstätte Gusen im Beisein von Innenminister Gerhard Karner, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus Wolfgang Hattmannsdorfer, Landeshauptmann Thomas Stelzer, Direktorin der KZ-Gedenkstätte Barbara Glück und Burghauptmann Reinhold Sahl vorgestellt.

Wann: 17. November 2025, 10 Uhr

Wo: ehemaliger Appellplatz Gusen, Georgestraße/Ecke Untere Gartenstraße, 4222 Langenstein

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme am Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig.

Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/mpu994tz

Präsentation des Gewinnerprojektes des internationalen Wettbewerbs zur Erweiterung und Neugestaltung der KZ-Gedenkstätte Gusen

Art: Pressetermine

