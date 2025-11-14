  • 14.11.2025, 10:45:33
  • /
  • OTS0063

Stadtrechnungshof Wien: Herbstsitzung der Rechnungsprüfungsämter in Berlin

Direktor Sedlak: „Erfahrungsaustausch über die Landesgrenze hinweg fördert die Transparenz“

Wien (OTS) - 

Am 13. und 14. November 2025 fanden sich die Mitglieder des Arbeitskreises der Leiterinnen und Leiter der Rechnungsprüfungsämter der Landeshauptstädte und größten Städte im Deutschen Städtetag (RPA) sowie der Direktor des Stadtrechnungshofes Wien, Werner Sedlak, in Berlin zur jährlich im Herbst stattfindenden Sitzung ein.

Nach Grußworten von Stefan Evers, Bürgermeister und Senator für Finanzen des Landes Berlin, boten die Vertreter:innen der externen Finanzkontrolle einen Einblick in ihre vielfältigen Tätigkeiten und beleuchteten das Thema Kontrolle aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Bevor die fachspezifischen Vorträge ihren Beginn fanden, wurde die Tagung mit einem Kurzportrait „Berlin und seine Verwaltung“ eingeleitet, um den Teilnehmenden einen Überblick über die Verwaltungsstrukturen von Deutschlands Hauptstadt zu geben. Am Nachmittag stand flankierend eine Führung durch die knapp vier Millionen Einwohner:innen zählende Metropole auf dem Programm.

Praxisbeispiele geben Einblick in die Prüfungen von Kontrolleinrichtungen

Bei Vorträgen zu prüfungsrelevanten Themen wurden unter anderem folgende Tagesordnungspunkte wie etwa „Vorbereitung und Durchführung der UEFA Fußball-Europameisterschaft der Männer 2024 (UEFA EURO 2024) in Berlin in Bezug auf in den Haushaltsjahren 2020-2025 finanzierte Maßnahmen der Senatsverwaltung für Inneres und Sport“, „Künstliche Intelligenz in der Prüftätigkeit“ sowie „Einführung einer Revisionsmanagement-Software“ erörtert.

Zum Abschluss der zweitägigen Sitzung erklärte Wiens Vertreter, Direktor Sedlak: „Der Erfahrungsaustausch mit anderen Kontrolleinrichtungen über die Landesgrenze hinweg ist unverzichtbar wenn es darum geht, die öffentliche Finanzkontrolle zu stärken und Transparenz zu fördern“.

Weiterführende Informationen:

Pressefoto: https://presse.wien.gv.at/bilder

(Schluss) fre

Rückfragen & Kontakt

Mag.a Elvira Franta, Bakk. phil., BA
Pressesprecherin Stadtrechnungshof Wien
Telefon: 01/4000 81018
E-Mail: elvira.franta@wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright