Stadtrechnungshof Wien: Herbstsitzung der Rechnungsprüfungsämter in Berlin

Am 13. und 14. November 2025 fanden sich die Mitglieder des Arbeitskreises der Leiterinnen und Leiter der Rechnungsprüfungsämter der Landeshauptstädte und größten Städte im Deutschen Städtetag (RPA) sowie der Direktor des Stadtrechnungshofes Wien, Werner Sedlak, in Berlin zur jährlich im Herbst stattfindenden Sitzung ein.

Nach Grußworten von Stefan Evers, Bürgermeister und Senator für Finanzen des Landes Berlin, boten die Vertreter:innen der externen Finanzkontrolle einen Einblick in ihre vielfältigen Tätigkeiten und beleuchteten das Thema Kontrolle aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Bevor die fachspezifischen Vorträge ihren Beginn fanden, wurde die Tagung mit einem Kurzportrait „Berlin und seine Verwaltung“ eingeleitet, um den Teilnehmenden einen Überblick über die Verwaltungsstrukturen von Deutschlands Hauptstadt zu geben. Am Nachmittag stand flankierend eine Führung durch die knapp vier Millionen Einwohner:innen zählende Metropole auf dem Programm.

Praxisbeispiele geben Einblick in die Prüfungen von Kontrolleinrichtungen

Bei Vorträgen zu prüfungsrelevanten Themen wurden unter anderem folgende Tagesordnungspunkte wie etwa „Vorbereitung und Durchführung der UEFA Fußball-Europameisterschaft der Männer 2024 (UEFA EURO 2024) in Berlin in Bezug auf in den Haushaltsjahren 2020-2025 finanzierte Maßnahmen der Senatsverwaltung für Inneres und Sport“, „Künstliche Intelligenz in der Prüftätigkeit“ sowie „Einführung einer Revisionsmanagement-Software“ erörtert.

Zum Abschluss der zweitägigen Sitzung erklärte Wiens Vertreter, Direktor Sedlak: „Der Erfahrungsaustausch mit anderen Kontrolleinrichtungen über die Landesgrenze hinweg ist unverzichtbar wenn es darum geht, die öffentliche Finanzkontrolle zu stärken und Transparenz zu fördern“.

