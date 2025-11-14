- 14.11.2025, 09:59:04
- /
- OTS0048
AVISO: Präsentation des Gewinnerprojektes des internationalen Wettbewerbs zur Erweiterung und Neugestaltung der KZ-Gedenkstätte Gusen
Mit Innenminister Karner, Bundesminister Hattmannsdorfer, Direktorin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen Glück und Burghauptmann Sahl – 17. November 2025, 10 Uhr
Am 17. November wird das Gewinnerprojekt des internationalen Realisierungswettbewerbs für Architektur und Landschaftsplanung zur Erweiterung und Neugestaltung der KZ-Gedenkstätte Gusen im Beisein von Innenminister Gerhard Karner, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus Wolfgang Hattmannsdorfer, Direktorin der KZ-Gedenkstätte Barbara Glück und Burghauptmann Reinhold Sahl vorgestellt.
Wann: 17. November 2025, 10 Uhr
Wo: ehemaliger Appellplatz Gusen, Georgestraße/Ecke Untere Gartenstraße, 4222 Langenstein
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme am Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig.
Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/mpu994tz
Präsentation des Gewinnerprojektes des internationalen Wettbewerbs zur Erweiterung und Neugestaltung der KZ-Gedenkstätte Gusen
Am 17. November wird das Gewinnerprojekt des internationalen Realisierungswettbewerbs für Architektur und Landschaftsplanung zur Erweiterung und Neugestaltung der KZ-Gedenkstätte Gusen im Beisein von Innenminister Gerhard Karner, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus Wolfgang Hattmannsdorfer, Direktorin der KZ-Gedenkstätte Barbara Glück und Burghauptmann Reinhold Sahl vorgestellt.
Datum: 17.11.2025, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: ehemaliger Appellplatz Gusen, Georgestraße/Ecke Untere Gartenstraße, 4222 Langenstein
URL: https://tinyurl.com/mpu994tz
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
markus.haindl@bmi.gv.at
https://www.bmi.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NIN