RTLZWEI: Starker Donnerstag mit "Love Island VIP"

München (OTS) -

München (ots)

"Love Island VIP" mit 4,4 und 6,4 % MA (14-49)

Erfolg in der jungen Zielgruppe: 11,9 % Marktanteil um 21:15 Uhr (14-29)

RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 4,9 % (14-49)

RTLZWEI konnte am gestrigen Donnerstagabend mit der Dating-Show "Love Island VIP" erneut gute Quoten erzielen: Das Format erreichte um 20:15 Uhr zunächst 4,4 % Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe, die anschließende Folge steigerte sich noch einmal auf 6,4 % Marktanteil.

Heraus stach die zweite Folge des Abends auch besonders in der jungen Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen. Hier begeisterte der VIP-Ableger des internationalen Erfolgsformats um 21:15 Uhr 11,9 % der Zuschauer.

RTLZWEI verzeichnete am Donnerstag, 13. November, einen guten Tagesmarktanteil von 4,9 % (14-49). Hierauf zahlten auch die erfolgreichen Werte von 7,0 und 7,1 % der Sozialreportagen am Nachmittag ein.

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.11; 13.11.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; Paketnummer: 16036 vom 14.11.2025