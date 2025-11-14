- 14.11.2025, 08:45:03
AVISO: Montag, 17. November 2025, 9:30 Uhr, ÖH x AIDS-Hilfen Österreich
Sexuelle Gesundheit darf kein Luxus sein!
Bei einer Pressekonferenz stellen die ÖH und die AIDS-Hilfen Österreich Maßnahmen zur Förderung der sexuellen Gesundheit von Studierenden vor.
Während HIV-Tests in Österreich zum Glück kostenlos sind, müssen Tests auf Tripper, Syphilis und Chlamydien meist aus eigener Tasche bezahlt werden. Für Studierende sind diese oft schlichtweg nicht leistbar. Gemeinsam mit den AIDS-Hilfen Österreichs schafft die ÖH Abhilfe. Bei einer Pressekonferenz am Montag soll die Kooperation und Maßnahmen zur Förderung der sexuellen Gesundheit von Studierenden präsentiert werden.
Medienvertreter_innen sind herzlich eingeladen, teilzunehmen.
Datum: Montag, 17. November 2025
Uhrzeit: 09:30 Uhr
Ort: 2. Österreichische Hochschüler_innenschaft, Taubstummengasse 7-9, 1040 Wien, 2. Stock
Anlass: Pressekonferenz der ÖH gemeinsam mit den Österreichischen Aidshilfen
Rückfragen & Kontakt
Bianca Ivan
Telefon: +43 676 88852221
E-Mail: bianca.ivan@oeh.ac.at
Website: https://www.oeh.ac.at/referate/referat-fuer-
oeffentlichkeitsarbeit-presse-progress/
