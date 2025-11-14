  • 14.11.2025, 08:45:03
  • /
  • OTS0018

AVISO: Montag, 17. November 2025, 9:30 Uhr, ÖH x AIDS-Hilfen Österreich

Sexuelle Gesundheit darf kein Luxus sein!

Wien (OTS) - 

Bei einer Pressekonferenz stellen die ÖH und die AIDS-Hilfen Österreich Maßnahmen zur Förderung der sexuellen Gesundheit von Studierenden vor.

Während HIV-Tests in Österreich zum Glück kostenlos sind, müssen Tests auf Tripper, Syphilis und Chlamydien meist aus eigener Tasche bezahlt werden. Für Studierende sind diese oft schlichtweg nicht leistbar. Gemeinsam mit den AIDS-Hilfen Österreichs schafft die ÖH Abhilfe. Bei einer Pressekonferenz am Montag soll die Kooperation und Maßnahmen zur Förderung der sexuellen Gesundheit von Studierenden präsentiert werden.

Medienvertreter_innen sind herzlich eingeladen, teilzunehmen.


Datum: Montag, 17. November 2025

Uhrzeit: 09:30 Uhr

Ort: 2. Österreichische Hochschüler_innenschaft, Taubstummengasse 7-9, 1040 Wien, 2. Stock

Anlass: Pressekonferenz der ÖH gemeinsam mit den Österreichischen Aidshilfen

Rückfragen & Kontakt

Bianca Ivan
Telefon: +43 676 88852221
E-Mail: bianca.ivan@oeh.ac.at
Website: https://www.oeh.ac.at/referate/referat-fuer-
oeffentlichkeitsarbeit-presse-progress/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NHO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright