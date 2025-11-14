AVISO: Montag, 17. November 2025, 9:30 Uhr, ÖH x AIDS-Hilfen Österreich

Wien (OTS) -

Bei einer Pressekonferenz stellen die ÖH und die AIDS-Hilfen Österreich Maßnahmen zur Förderung der sexuellen Gesundheit von Studierenden vor.

Während HIV-Tests in Österreich zum Glück kostenlos sind, müssen Tests auf Tripper, Syphilis und Chlamydien meist aus eigener Tasche bezahlt werden. Für Studierende sind diese oft schlichtweg nicht leistbar. Gemeinsam mit den AIDS-Hilfen Österreichs schafft die ÖH Abhilfe. Bei einer Pressekonferenz am Montag soll die Kooperation und Maßnahmen zur Förderung der sexuellen Gesundheit von Studierenden präsentiert werden.

Medienvertreter_innen sind herzlich eingeladen, teilzunehmen.



Datum: Montag, 17. November 2025

Uhrzeit: 09:30 Uhr

Ort: 2. Österreichische Hochschüler_innenschaft, Taubstummengasse 7-9, 1040 Wien, 2. Stock

Anlass: Pressekonferenz der ÖH gemeinsam mit den Österreichischen Aidshilfen