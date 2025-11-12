Termine am 13. November in der Rathauskorrespondenz

Änderungen vorbehalten

Wien (OTS) - 10.00 Uhr, Medientermin „Respekt: Gemeinsam stärker 4.0“ mit u.a. Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling, Stadträtin Kathrin Gaál und Bildungsdirektorin Elsiabeth Fuchs (21., Bildungseinrichtung Willi Resetarits, Hinaysgasse 1)

13.00 Uhr, Pressekonferenz der Grünen Wien zum Thema „Fernwärmepreise explodieren – Grüne fordern Preiskommission & Transparenz“ mit Peter Kraus, nichtamtsführender Stadtrat und Stefan Kaineder, Klimalandesrat Oberösterreich (1., Rathaus, Stiege 8, Ecksalon des Grünen Klubs)

