B 16 Münchendorf Süd – Fahrbahnerneuerung abgeschlossen

Die Fahrbahn der Landesstraße B 16 südlich von Münchendorf wurde auf einer Länge von rund 2,1 Kilometern in Richtung Ebreichsdorf erneuert. Die Arbeiten führte die Firma Leyrer + Graf durch. Die Gesamtkosten von etwa 590.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Im Zuge der Sanierung wurde die Fahrbahn im betroffenen Abschnitt auf einer Länge von rund 2.150 Metern und einer Fläche von etwa 18.600 Quadratmetern zehn Zentimeter tief abgefräst. Anschließend erfolgte der Wiederaufbau mit einer sieben Zentimeter starken Tragschicht und einer drei Zentimeter starken Deckschicht.

Das Projekt wurde umgesetzt, da die Fahrbahn der B 16 südlich von Münchendorf aufgrund ihres Alters und vorhandener Fahrbahnschäden (Verdrückungen, Spurrinnen etc.) nicht mehr den heutigen modernen Anforderungen entsprach. Daher beschloss der NÖ Straßendienst die Sanierung der Landesstraße B 16 im Abschnitt von Kilometer 15,919 bis Kilometer 18,052.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Gerhard Fichtinger, und E-Mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at