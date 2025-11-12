  • 12.11.2025, 11:41:32
  • /
  • OTS0104

B 16 Münchendorf Süd – Fahrbahnerneuerung abgeschlossen

Investitionen belaufen sich auf 590.000 Euro

St. Pölten (OTS) - 

Die Fahrbahn der Landesstraße B 16 südlich von Münchendorf wurde auf einer Länge von rund 2,1 Kilometern in Richtung Ebreichsdorf erneuert. Die Arbeiten führte die Firma Leyrer + Graf durch. Die Gesamtkosten von etwa 590.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Im Zuge der Sanierung wurde die Fahrbahn im betroffenen Abschnitt auf einer Länge von rund 2.150 Metern und einer Fläche von etwa 18.600 Quadratmetern zehn Zentimeter tief abgefräst. Anschließend erfolgte der Wiederaufbau mit einer sieben Zentimeter starken Tragschicht und einer drei Zentimeter starken Deckschicht.

Das Projekt wurde umgesetzt, da die Fahrbahn der B 16 südlich von Münchendorf aufgrund ihres Alters und vorhandener Fahrbahnschäden (Verdrückungen, Spurrinnen etc.) nicht mehr den heutigen modernen Anforderungen entsprach. Daher beschloss der NÖ Straßendienst die Sanierung der Landesstraße B 16 im Abschnitt von Kilometer 15,919 bis Kilometer 18,052.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Gerhard Fichtinger, und E-Mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: presse@noel.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright