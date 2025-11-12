Popfest Wien: Neues Kurator*innen-Team für 2026

Wien (OTS) -

Die Popmusikerin und Künstlerin Sofie Royer wird gemeinsam mit dem Komponisten und Produzenten Wolfgang Lehmann für das Programm des kommenden Popfest Wien verantwortlich zeichnen.

Sofie Royer, geb. 1991 in Palo Alto als Sofie Fatouretchi, ist eine Wiener Popmusikerin und Künstlerin mit österreichisch-iranischen Wurzeln. Sie studierte klassische Geige am Konservatorium Wien, bevor sie 2012 in die USA zog, wo sie für das Independent-Label Stones Throw Records arbeitete. Nach einem DJ-Auftritt für Boiler Room begann sie in Los Angeles Shows zu kuratieren und das Format später in New York und London als Creative Director mit auszubauen. Ende der 2010er Jahre zog sie wieder zurück nach Wien und veröffentlichte 2020 ihr selbstproduziertes Debütalbum „Cult Survivor“, 2022 folgte „Harlequin“. Neben Tourneen in Europa und den USA war Sofie Royer Support-Act für Pop-Größen wie Lana del Rey, Air und LCD Soundsystem. 2024 erschien ihr drittes Album „Young-Girl Forever“, wofür der englische Guardian sie als „eine der am meisten übersehenen Popstars Europas“ würdigte.

Wolfgang Lehmann, geb. 1984 in Graz als Wolfgang Möstl, ist ein Komponist, Produzent, Multiinstrumentalist und visual artist. Seine Musik wurde in Nordamerika und Europa veröffentlicht. Lehmann gilt als Schlüsselfigur im österreichischen Alternative Pop. Er hat Alben mit Voodoo Jürgens, Naked Lunch, Jungstötter, Culk u.v.a. produziert und arbeitet mit Theaterensembles wie Das Planetenparty Prinzip und Filmfestivals wie der Diagonale zusammen. Weiters vertont er Filme, Werbespots und visual arts-Werke. Aktuell komponiert er und tritt selbst in verschiedenen Formationen auf, u.a. mit den Bands Mile Me Deaf und Melt Downer, dem Ambient-Ensemble Voyage Futur, seinem Soloprojekt Wolf Lehmann oder mit dem erst kürzlich gegründeten Klangkollektiv Exit Void.

„Das Popfest ist Werkpräsentation, Bühne der Entdeckung, Raum für Perspektiven – ein Ort des Zusammenkommens und des gemeinsamen Erlebens. Mit ihrer Kuratierung werden Sofie Royer und Wolfgang Lehmann auch im kommenden Jahr am Karlsplatz sichtbar machen, wie lebendig, vielstimmig und kraftvoll die österreichische Popmusik ist, in einer Stadt, die ihr Raum gibt und auch in finanziell angespannten Zeiten freien Zugang zu Kunst und Kultur sichert und fördert“, so Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Das 17. Popfest Wien wird von 23. bis 26. Juli 2026 am Karlsplatz open air sowie indoors im Wien Museum, der Technischen Universität, der Karlskirche u. a. über die Bühne gehen. Erste Programminformationen dazu werden im Frühjahr bekanntgegeben.

