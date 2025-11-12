- 12.11.2025, 09:36:32
AVISO: Pressekonferenz mit Integrationsministerin Plakolm zum Werte-Kapitel im neuen Integrationsprogramm
Medienöffentlicher Termin am Donnerstag, 13. November 2025, 9.00 Uhr im Bundeskanzleramt
Am Donnerstag, den 13. November 2025 um 9.00 Uhr, lädt Integrationsministerin Claudia Plakolm gemeinsam mit dem Direktor-Stv. des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) Roland Goiser zur Präsentation des Kapitels „Werte & Orientierung“ im Rahmen des verpflichtenden Integrationsprogramms der Bundesregierung ins Bundeskanzleramt.
Termin für Medien:
9.00 Uhr
PRESSEKONFERENZ
Ort: Leopold Figl Saal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 8.30 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
