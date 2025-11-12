AVISO: Pressekonferenz mit Integrationsministerin Plakolm zum Werte-Kapitel im neuen Integrationsprogramm

Wien (OTS) -

Am Donnerstag, den 13. November 2025 um 9.00 Uhr, lädt Integrationsministerin Claudia Plakolm gemeinsam mit dem Direktor-Stv. des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) Roland Goiser zur Präsentation des Kapitels „Werte & Orientierung“ im Rahmen des verpflichtenden Integrationsprogramms der Bundesregierung ins Bundeskanzleramt.

9.00 Uhr

Ort: Leopold Figl Saal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 8.30 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.



Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).