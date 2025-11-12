REMINDER: 6. Präventionsgipfel des „Bundesweiten Netzwerks Extremismusprävention und Deradikalisierung“

Wien (OTS) -

Angesichts der in vielen Bereichen rasch voranschreitenden Digitalisierung lautet das Thema des diesjährigen Präventionsgipfels „Digitale Resilienz“.

Nach der Eröffnung durch Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Franz Ruf und die stellvertretende Direktorin der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, Sylvia Mayer, folgen Expertenvorträge von Peter R. Neumann und Mario Haim. Abschließend finden zwei Panels statt.

Der Präventionsgipfel ist ganztägig medienöffentlich. Aufnahmegeräte wie Kameras und Mikrofone müssen nach der ersten Keynote ausgeschaltet werden.

Wann: 13. November 2025, 9:30 Uhr (Einlass ab 8:30 Uhr)

Wo: NOVOTEL Wien Hauptbahnhof, Canettigasse 6, 1100 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme am Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig.

Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/axenf243