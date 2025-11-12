HEIDELBERG mit erfreulichem ersten Halbjahr 2025

Heidelberg (OTS) -

Umsatz nach sechs Monaten um rund 8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert

Bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) hat sich gegenüber Vorjahr verdoppelt

Zukunftsplan in der planmäßigen Umsetzung – Personal- und Effizienzmaßnahmen beginnen zu greifen

HEIDELBERG behauptet weltweit starke Marktposition

Jahresprognose trotz schwierigem wirtschaftlichem Umfeld bestätigt

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/2026 (1. April bis 30. September 2025) trotz eines herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfelds eine robuste Geschäftsentwicklung gezeigt und ihre Profitabilität deutlich gesteigert. So stieg der Umsatz im Halbjahr auf 985 Mio. Ꞓ und lag damit rund 8 Prozent über dem Vorjahreswert von 915 Mio. Ꞓ. Positiv entwickelten sich in diesem Zeitraum vor allem die Regionen Europa und Asien. Das zweite Quartal trug 520 Mio. Ꞓ bei und zeigte eine deutliche Steigerung gegenüber dem ersten Quartal (466 Mio. Ꞓ) – obwohl negative Währungseffekte in Höhe von rund 12 Mio. Ꞓ gegenüber dem Vorjahresquartal zu verzeichnen waren. In der zweiten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres rechnet das Unternehmen aufgrund der soliden Auftragslage trotz einem anhaltenden Einfluss negativer Währungseffekte mit einer Steigerung des Umsatzes gegenüber dem ersten Halbjahr.

Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) hat sich gegenüber dem Vorjahr auf 63 Mio. Ꞓ (Vorjahreszeitraum: 31 Mio. Ꞓ) verdoppelt, was einer EBITDA-Marge von 6,4 Prozent entspricht (Vorjahreszeitraum: 3,4 Prozent). Die Maßnahmen des Zukunftsplans und eine strikte Kostendisziplin machten sich hierbei positiv bemerkbar. So konnten die Produktions- und Gesamtfunktionskosten gegenüber dem Niveau des Vorjahreszeitraums verbessert werden. Die Wirkung der Kostensenkungen aus dem Zukunftsplan wird sich, insbesondere auf Basis vertraglich unterlegter Vereinbarungen, in den Folgequartalen und -jahren weiter positiv entfalten.

Unter Berücksichtigung des drupa-bedingt starken Vorjahreshalbjahres zeigt sich der Auftragseingang nach sechs Monaten mit 1.116 Mio. Ꞓ auf einem stabilen Niveau (Vorjahreszeitraum: 1.273 Mio. Ꞓ). Im zweiten Quartal wurden 557 Mio. Ꞓ erzielt (Vorjahreswert: 551 Mio. Ꞓ). Die komplexen Zollregelungen der US-Regierung führten teilweise zu Auftragsverschiebungen. Ein starkes Signal setzte dagegen die erfolgreiche Teilnahme an der Branchenmesse Labelexpo im September: Mit Aufträgen im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich unterstreicht HEIDELBERG die strategische Bedeutung und das Wachstumspotenzial des Etikettendruckgeschäfts.

„HEIDELBERG behauptet sich in einem sehr anspruchsvollen Marktumfeld besser als der Wettbewerb und zeigt erneut, dass die Strategie greift und Früchte trägt. Die positiven Entwicklungen in unseren Kernsegmenten bestätigen unsere Ausrichtung. Besonders erfreulich ist, dass wir unsere Profitabilität deutlich steigern konnten – ein klares Zeichen für die Wirksamkeit unserer Maßnahmen“, so der Vorstandsvorsitzende Jürgen Otto.

Der Free Cashflow war nach sechs Monaten erwartungsgemäß mit -63 Mio. Ꞓ weiterhin negativ, jedoch gegenüber dem ersten Halbjahr des vorangegangenen Geschäftsjahrs (-102 Mio. Ꞓ) deutlich verbessert. Das Ergebnis nach Steuern lag nach sechs Monaten deutlich über dem Vorjahr (-35 Mio. Ꞓ) und war ausgeglichen, im zweiten Quartal war es mit 11 Mio. Ꞓ positiv (Vorjahresquartal: 7 Mio. Ꞓ).

Im Segment Print & Packaging Equipment legte der Umsatz im Halbjahr auf 463 Mio. Ꞓ zu (Vorjahreswert: 395 Mio. Ꞓ). Das Segment Digital Solutions & Lifecycle erzielte im Berichtszeitraum einen Umsatz von 493 Mio. Ꞓ (Vorjahreswert: 491 Mio. Ꞓ).

Besonders erfreulich war die Bestellung von zehn Jetfire 50 Digitaldrucksystemen sowie mehreren digitalen Etikettenmaschinen von Gallus durch einen Kunden aus China. Darüber hinaus konnten auf der Fachmesse Labelexpo weitere Aufträge für das digitale Etikettendrucksystem Gallus One verzeichnet werden. Der Umsatz im Segment Technology Solutions lag nach sechs Monaten bei 29 Mio. Ꞓ (Vorjahreswert: 29 Mio. Ꞓ). Die im Frühjahr verkündete Partnerschaft mit VINCORION Advanced Systems GmbH im Bereich Defense verläuft planmäßig. Das bereinigte EBITDA konnte in allen Segmenten verbessert werden.

„Unsere Strategie greift: Der Verpackungs- und Etikettendruck ist der Motor unseres Kerngeschäfts“, sagt Dr. David Schmedding, Vorstand Technologie und Vertrieb bei HEIDELBERG. „Auf der Labelexpo in Barcelona sind insbesondere unsere digitalen Innovationen für den wachsenden Etikettendruck auf großes Kundeninteresse gestoßen, was zu zahlreichen Abschlüssen führte. Darüber hinaus etabliert sich unser Angebot für den industriellen Digitaldruck rund um die Jetfire Systeme Schritt für Schritt in den relevanten Märkten.“

Potenziale sieht das Unternehmen im Kerngeschäft in einer führenden Rolle als Systemintegrator im Verpackungs- und Digitaldruck mit hybriden Drucklösungen sowie dem Software- und Servicegeschäft in einem digitalen Ökosystem. Im Bereich Technology Solutions steht der Ausbau des Betriebs von Ladeinfrastruktur inklusive DC-Technologie und die Erschließung neuer Marktsegmente, insbesondere der Bereich Defense, im Fokus.

Jahresprognose trotz schwierigem wirtschaftlichem Umfeld bestätigt

Das Unternehmen bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026. Ein solider Auftragsbestand, laufende Effizienzmaßnahmen und die konsequente Umsetzung der Strategie bilden die Grundlage für das Erreichen der Ziele. Angesichts der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken erwartet das Unternehmen, vorausgesetzt, dass das globale Wirtschaftswachstum nicht schwächer ausfällt, als von den Instituten prognostiziert, einen Umsatz in Höhe von rund 2.350 Mio. Ꞓ im Geschäftsjahr 2025/2026 (2024/2025: 2.280 Mio. Ꞓ). Die um Sondereinflüsse bereinigte EBITDA-Marge soll auf bis zu 8 Prozent steigen (Vorjahr: 7,1 Prozent).

