Preisgekrönt im Parlament: Wir BestAger mit dem a·g·e Award 2025 in der Kategorie Gesellschaft ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Am 4. November 2025 wurden im feierlichen Rahmen im Plenarsaal des Parlaments zum vierten Mal die a·g·e Awards verliehen. Auf Einladung des Nationalratspräsidenten, vertreten durch Parlamentsvizedirektorin Susanne Janistyn-Novák, zeichneten der Österreichische Seniorenrat und der Österreichische Journalisten Club Projekte aus, die das Bild des Alters zeitgemäß gestalten und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken.

Unter den drei Kategorien – Medien, Arbeitswelt und Gesellschaft – wurde das Projekt Wir BestAger https://wir-bestager.jetzt/ mit dem a·g·e Award 2025 in der Kategorie Gesellschaft prämiert.

WIR BESTAGER: GEGEN KLISCHEES – FÜR NEUES SELBSTVERSTÄNDNIS

Vor etwas mehr als zwei Jahren haben Ulrike Ischler und Jörg Schaden ihr gemeinsames Pensionsprojekt Wir BestAger gestartet – heute ist daraus eine vielfältige Plattform geworden, die zeigt, was Menschen 50Plus bewegt, antreibt und verbindet.

„ Oma und Opa in Beige mit Spazierstock – das passt schon längst nicht mehr “, so Ulrike Ischler. „ Von 60 bis 90 ist noch richtig viel Zeit. Eine Lebensphase mit Potenzial, Neugier und Selbstbestimmung. “

Die Plattform vereint Wissen und Informationen, Marktplatz und Community. Aktuell rund 180 Beiträge greifen Themen wie Gesundheit, Wohnen, Reisen, Arbeit im Alter, digitale Kompetenz und gesellschaftliche Teilhabe auf. Auf dem digitalen Marktplatz präsentieren sich mehr als 100 Unternehmen und Initiativen mit konkreten Angeboten für die Generation 50Plus – von Jobplattformen 50plus, Vermittlung von Senior Au-Pair über Reisen bis zu digitalen Tools. Das Angebot ist so vielfältig wie diese Generation.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt u.a. auf dem Thema Digitale Kompetenz: Ischler, zertifizierte Digitale Senior:innen-Trainerin, vermittelt BestAgern in Seminaren praxisnahes Wissen, das Selbstständigkeit im Alltag stärkt. Ulrike Ischler: „ Digitales Wissen und Künstliche Intelligenz sind keine Bücher mit 7 Siegeln, sondern spannende Möglichkeiten, die uns den Alltag erleichtern, neue Chancen eröffnen und zu Selbstbestimmung und Unabhängigkeit im Alter beitragen “.

NETZWERKEN UND WACHSEN

Wir BestAger vernetzt Menschen digital wie analog – über Online-Austausch, Newsletter und persönliche Netzwerktreffen – wie zuletzt in Wien, über Kooperationen Teilnahme an Fachtagungen. Für 2026/27 ist ein großes BestAger-Kongressprojekt in Planung, das Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft an einen Tisch bringen soll.

„Unser Ziel ist es, dass unsere Community stark weiter wächst – mit Unterstützung aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Wir sind 2,23 Millionen Menschen über 60 in Österreich. 2030 wird rund ein Drittel der Bevölkerung in dieser Altersgruppe sein. Es wird Zeit, dass wir mit neuen Augen gesehen werden“, betont Jörg Schaden.