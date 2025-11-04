FPÖ – Haider zu Klimaziel 2040: „Selbstzerstörerischen Klimawahn stoppen!“

Wien (OTS) -

„Es ist höchst an der Zeit, den selbstzerstörerischen Klimawahn in der EU zu stoppen. Leider wird die heutige Ratssitzung der EU-Umweltminister aber die Vernichtung der europäischen Lebensgrundlagen weiter vorantreiben“, erklärt der freiheitliche Europaparlamentarier Mag. Roman Haider. Besonders fatal seien die neuen Klimaziele, die eine Reduktion um 90 Prozent gegenüber 1990 bis 2040 vorschreiben würden. Dabei sei bereits die bisherige Klimapolitik der EU völlig gescheitert und habe einzig zur Vernichtung von Arbeitsplätzen und Wertschöpfung in Europa geführt. „Anstatt endlich die dringend nötige Kehrtwende einzuleiten, will man diese fatale Politik jetzt noch weiter verschärfen. Das gleicht geradezu religiöser Besessenheit“, kritisiert Haider.

Während diese fatale Politik die Wirtschaft immer mehr ruiniere, bürde sie den Bürgern immer höhere Kosten auf. „Mit der Ausweitung der CO2-Bepreisung auf die Bereiche Mobilität und Wohnen kommt die nächste Teuerungswelle auf die Bürger zu“, so Haider. Auch das angekündigte Verbrennerverbot brächte bereits massive negative Auswirkungen mit sich. So wurden in der deutschen Automobilindustrie binnen eines Jahres rund 51.500 Jobs oder fast sieben Prozent der Arbeitsplätze abgebaut.

Besonders schädlich seien die durch den EU-CO2 Emissionshandel künstlich massiv verteuerten Energiepreise in der EU. „Das führt nicht nur zur Abwanderung energieintensiver Industrien, sondern bringt enorme Nachteile im Bereich der ebenfalls sehr energieintensiven KI-Anwendungen. Damit fällt Europa auch in diesem Bereich immer mehr zurück“, stellt Haider fest.

Bezeichnenderweise würden all diese Fehlentwicklungen von ÖVP-Umweltminister Totschnig einfach abgenickt. „Es gibt inzwischen durchaus Staaten, die dem Klimawahn im Interesse ihrer Bürger die Stirn bieten. Österreich gehört leider nicht dazu. Wie immer sagt die ÖVP zu all diesem Irrsinn einfach Ja und Amen“, kritisiert Haider.

„Wenn die europäischen Staaten nicht auf den Status von Entwicklungsländern zurückfallen möchten, müssen sie diesen Klimawahn sofort beenden und wieder zu einer Politik der Vernunft zurückfinden“, schließt Haider.