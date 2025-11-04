  • 04.11.2025, 12:15:32
  • /
  • OTS0100

SPÖ-Himmer zu Deutschförderung: „Echte Wahlmöglichkeit für Schulen kommt“

Schulen können mit integrativen Konzepten arbeiten – Testung MIKA-D wird weiterentwickelt

Wien (OTS) - 

SPÖ-Bildungssprecher Heinrich Himmer begrüßt die neuen Regelungen für die Deutschförderung: „Bisher haben Schulen das starre und in vielen Fällen wenig sinnvolle Konzept der Deutschförderklassen und -kurse von oben aufgedrückt bekommen. In Zukunft können sie selbst entscheiden, wie die Deutschförderung für die Kinder an ihrem Standort am besten funktioniert. Das öffnet die Tür für integrative Modelle, in denen außerordentliche Schüler:innen verstärkt gemeinsam mit ordentlichen Schüler:innen unterrichtet werden. Damit wollen wir sicherstellen, dass alle unsere Kinder die beste Bildung bekommen.“ ****

Schulen bekommen bei der Sprachförderung von außerordentlichen Schüler:innen ab dem kommenden Schuljahr mehr Wahlmöglichkeiten. Neben dem bestehenden Modell können Schulen künftig alternative und autonome Förderkonzepte für ihren Standort vorlegen. Die Sprachtestung MIKA-D soll künftig weiterentwickelt werden, um den bürokratischen Aufwand für Schulen zu verringern und mehr Zeit für das Deutschlernen zu lassen. Zudem soll der Aufstieg von außerordentlichen Schüler:innen erleichtert werden.

Damit setzt die Bundesregierung langjährige Forderungen der SPÖ um. „Die Wissenschaft sagt uns ganz klar, dass der Zweitspracherwerb am besten funktioniert, wenn viel Kontakt mit Erstsprachlern besteht. Zudem zeigen alle Untersuchungen, dass das Wiederholen einer Klasse sogar zu schlechteren Schulerfolgen führt. Die jeweiligen Schulleitungen und Lehrkräfte wissen darüber hinaus am besten, welches konkrete Fördermodell am besten zu den Kindern und zum Standort passt.“ Die Neuerungen sollen laufend wissenschaftlich begleitet und evaluiert werden. (Schluss) mf/lw

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: klubpresse@spoe.at
Website: https://klub.spoe.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright