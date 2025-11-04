- 04.11.2025, 12:00:32
Termine am 5. November in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
10.00 Uhr, Eröffnung Therapiezentrum chronischer Schmerz (TCS) im Rabenhof mit neuartigem Versorgungsangebot mit u.a. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig und Bezirksvorsteher Erich Hohenberger (3., Rabengasse 8, Therapiezentrum chronischer Schmerz)
16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (21., Angerer Straße 14, Volkshochschule, großer Saal)
