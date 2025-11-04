  • 04.11.2025, 11:52:32
Aviso Pressekonferenz Grüne Wien 6.11.: Alarmstufe Rot – Das soziale Wien in Aufruhr

Wien (OTS) - 

Thema: Arbeitsmarktförderung, Pflege, Suchthilfe – es drohen massive Einschränkungen bei den sozialen Dienstleistungen. Viele Organisationen im Sozialbereich sind von gravierenden Kürzungen betroffen, manche Unterstützungsleistungen müssen komplett eingestellt werden.

Pressekonferenz mit:
Judith Pühringer, Parteivorsitzende Grüne Wien
David Ellensohn, Sozialsprecher Grüne Wien

Donnerstag, 6. November 2025, 10:30 Uhr
Ecksalon des Grünen Klubs im Rathaus, Stiege 8, 1010 Wien

