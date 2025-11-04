- 04.11.2025, 11:52:03
AVISO: Wien setzt Meilenstein in der Energiewende
Pressekonferenz mit Ludwig und Sima am Donnerstag, 06.11., 11:00 Uhr
Wien setzt mit der Wien Energie einen historischen Meilenstein für die Energiewende in der Stadt und macht im Bereich Windkraft und Sonnenenergie einen enormen Sprung in der Unabhängigkeit fossiler Energieerzeugung.
Es sprechen:
- Bürgermeister Michael Ludwig
- Stadträtin Ulli Sima
- Peter Weinelt, Generaldirektor Wiener Stadtwerke
- Karl Gruber, Geschäftsführer Wien Energie
- Georg Waldner, Geschäftsführer ImWind
Zeit:
Donnerstag, 6.11. 2025, 11:00 Uhr
Ort:
Stadtsenat-Sitzungssaal des Wiener Rathauses (1010 Wien, Lichtenfelsgasse 2)
Das Mediengespräch wird auch als Live-Stream auf www.wien.gv.at übertragen.
Presse-Fotos sind im Anschluss an den Termin unter presse.wien.gv.at abrufbar.
Bitte beachten Sie: Der Zutritt zu Medienterminen der Stadt Wien ist nur mit gültigem Presseausweis möglich.
Rückfragen & Kontakt
Mario Dujakovic
Mediensprecher Bürgermeister Michael Ludwig
Telefon: +43 1 4000 81859
E-Mail: mario.dujakovic@wien.gv.at
Elisabeth Auer
Mediensprecherin Stadträtin Ulli Sima
Telefon: +43 1 4000 81359
E-Mail: elisabeth.auer.ea1@wien.gv.at
