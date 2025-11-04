AVISO: Wien setzt Meilenstein in der Energiewende

Wien (OTS) -

Wien setzt mit der Wien Energie einen historischen Meilenstein für die Energiewende in der Stadt und macht im Bereich Windkraft und Sonnenenergie einen enormen Sprung in der Unabhängigkeit fossiler Energieerzeugung.

Es sprechen:

Bürgermeister Michael Ludwig

Stadträtin Ulli Sima

Peter Weinelt, Generaldirektor Wiener Stadtwerke

Karl Gruber, Geschäftsführer Wien Energie

Georg Waldner, Geschäftsführer ImWind

Zeit:

Donnerstag, 6.11. 2025, 11:00 Uhr

Ort:

Stadtsenat-Sitzungssaal des Wiener Rathauses (1010 Wien, Lichtenfelsgasse 2)

Das Mediengespräch wird auch als Live-Stream auf www.wien.gv.at übertragen.

Presse-Fotos sind im Anschluss an den Termin unter presse.wien.gv.at abrufbar.

Bitte beachten Sie: Der Zutritt zu Medienterminen der Stadt Wien ist nur mit gültigem Presseausweis möglich.