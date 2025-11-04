  • 04.11.2025, 11:52:03
  • /
  • OTS0092

AVISO: Wien setzt Meilenstein in der Energiewende

Pressekonferenz mit Ludwig und Sima am Donnerstag, 06.11., 11:00 Uhr

Wien (OTS) - 

Wien setzt mit der Wien Energie einen historischen Meilenstein für die Energiewende in der Stadt und macht im Bereich Windkraft und Sonnenenergie einen enormen Sprung in der Unabhängigkeit fossiler Energieerzeugung.

Es sprechen:

  • Bürgermeister Michael Ludwig
  • Stadträtin Ulli Sima
  • Peter Weinelt, Generaldirektor Wiener Stadtwerke
  • Karl Gruber, Geschäftsführer Wien Energie
  • Georg Waldner, Geschäftsführer ImWind

Zeit:
Donnerstag, 6.11. 2025, 11:00 Uhr

Ort:
Stadtsenat-Sitzungssaal des Wiener Rathauses (1010 Wien, Lichtenfelsgasse 2)

Das Mediengespräch wird auch als Live-Stream auf www.wien.gv.at übertragen.

Presse-Fotos sind im Anschluss an den Termin unter presse.wien.gv.at abrufbar.

Bitte beachten Sie: Der Zutritt zu Medienterminen der Stadt Wien ist nur mit gültigem Presseausweis möglich.

Rückfragen & Kontakt

Mario Dujakovic
Mediensprecher Bürgermeister Michael Ludwig
Telefon: +43 1 4000 81859
E-Mail: mario.dujakovic@wien.gv.at

Elisabeth Auer
Mediensprecherin Stadträtin Ulli Sima
Telefon: +43 1 4000 81359
E-Mail: elisabeth.auer.ea1@wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright