Aktion „Skikids“ erobert wieder die Pisten!

St. Pölten (OTS) -

Auf die Piste, Fertig, Los: Das Erfolgsprojekt „Skikids“ startet in eine neue Saison! Am ersten und zweiten Dezember-Wochenende haben wieder rund 800 Kinder mit Hauptwohnsitz in Niederösterreich die Möglichkeit, ihre ersten Spuren im Schnee zu ziehen. „Das Erlernen unseres Winter-Nationalsports darf kein Luxus sein. Skifahren soll ein fixer und schöner Bestandteil jeder Kindheit sein. Deshalb bieten wir auch heuer wieder zweitägige Gratis-Anfängerskikurse für Kinder von fünf bis zwölf Jahren an“, freut sich Sportlandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer auf die neuerliche Austragung der Aktion.

Bereits zum 19. Mal findet die österreichweit einzigartige Nachwuchsinitiative von SPORTLAND Niederösterreich statt, die bisher rund 12.600 Kindern in Niederösterreich den Einstieg in den Wintersport ermöglichte. Im kostenlosen 2-Tages-Einsteigerkurs für Ski oder Snowboard sind neben Mittagessen und Mittagsbetreuung auch eine kostenlose Saisonkarte bei einem weiteren Besuch im selben Skigebiet inkludiert.

„Gesunde Bewegung an der frischen Luft sowie das Verbringen von Zeit in unserer schönen Natur und jede Menge Spaß – mit der Aktion ‚Skikids‘ geben wir nicht nur den Kindern die Möglichkeit, das Skifahren für sich zu entdecken, sondern entlasten damit auch gezielt unsere Familien“, erklärt Landbauer die Beweggründe für die gemeinsame Aktion mit dem NÖ Landesskiverband, dem NÖ Landesskilehrerverband sowie den NÖ Seilbahnen.

Insgesamt neun heimische Skigebiete von Annaberg, Hochkar, Jauerling, St. Corona am Wechsel, Hollenstein, Lackenhof, Mitterbach bis hin zu Mönichkirchen und Puchberg am Schneeberg sind mit dabei. Je nach Standort finden die Kurse am 6. und 7. Dezember oder am 13. und 14. Dezember statt. Eine detaillierte Terminübersicht gibt es auf der Projekt-Website skikids.sportlandnoe.at. Sollte das Wetter nicht mitspielen, ist der Ersatztermin für alle Skigebiete das Wochenende vom 20. bis 21. Dezember 2025.

Die Registrierung für die kostenlosen Ski- und Snowboardkurse startet am Montag, den 3. November 2025 um 12 Uhr. Anmeldestart ist am Freitag, den 14. November um 14 Uhr. Sowohl Registrierung als auch Anmeldung sind ausschließlich auf der Projekt-Website möglich. Es gilt das First-Come-First-Served-Prinzip.

Um die jungen Wintersportler bestmöglich zu schützen, gibt es auch in der diesjährigen Wintersaison wieder die Skihelm-Aktion des Landes Niederösterreich. Der Helm mit dem markanten Niederösterreich-Design kostet 15,- Euro und ist mittlerweile bei keinem Wintersporturlaub mehr wegzudenken. Bestellungen können im Webshop von SPORTLAND Niederösterreich unter shop.sportlandnoe.at getätigt werden.

Weitere Informationen: SPORTLAND Niederösterreich, Patrick Pfaller, Tel.: +43 2742 9000 19876 / +43 676 812 19876, E-Mail: patrick.pfaller@noe.co.at