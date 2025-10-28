  • 28.10.2025, 14:56:02
  • /
  • OTS0090

ORF hält fest: Fallweise Zusammenarbeit mit palästinensischer Produktionsfirma PMP seit einem Jahr beendet

Wien (OTS) - 

Zu Medienberichten über die Identität eines bei einem Raketenangriff getöteten Mitarbeiters der auch von internationalen TV-Stationen genutzten palästinensischen Produktionsfirma PMP als Mitglied der Terrororganisation Hamas hält der ORF im Sinne voller Transparenz fest:

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die ORF-Korrespondenten in Tel Aviv in Beiträgen und Schaltungen immer wieder betont haben, dass es aus Gaza keine freie Berichterstattung und Bilder gibt. Der nun als Hamas-Mitglied enttarnte „Journalist“ war für besagte Agentur als Techniker tätig, nicht als Journalist. Auch der ORF hat die Dienste von PMP fallweise genutzt, die Zusammenarbeit des ORF-Büros in Tel Aviv mit PMP wurde jedoch bereits vor etwa einem Jahr eingestellt. Der ORF-Korrespondent für den Nahen Osten, Karim El-Gawhary, hatte mit selbiger Produktionsfirma übrigens zu keinem Zeitpunkt Kontakt.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GOK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright