Stützmauersanierung am Semmering

St. Pölten (OTS) -

Zur Erhaltung der Verkehrssicherheit werden bestehende Bauwerke vom NÖ Straßendienst einer regelmäßigen Prüfung unterzogen. Neben Lawinenverbauungen, Brückenobjekten u. a. werden auch sämtliche Stützmauern entlang der NÖ Landesstraßen kontrolliert. Dabei hat sich gezeigt, dass die Semmering-Passstraße L 4.168 im Bereich von Kilometer 13,710 bis 13,870 auf einer Länge von rund 160 Metern massive Schäden in Form von Setzungen und Rissen entlang der Mittellinie aufwies. Aus diesem Grund hat das Land Niederösterreich eine Sanierung der Stützkonstruktion beschlossen.

Aufgrund der Projektgröße wurde die Umsetzung in zwei Bauphasen abgewickelt: Bereits im Zeitraum von Juli bis September 2024 wurde die erste Bauphase – die Herstellung von 82 Bohrpfählen – abgeschlossen; diese Bauarbeiten wurden durch die Fa. Bernegger GmbH aus Molln durchgeführt. Die zweite, witterungsbedingt im April 2025 begonnene Bauphase an der Ankerwand wurde nunmehr abgeschlossen.

In dieser Bauphase wurden die Bohrpfähle durch einen Kopfbalken verbunden. Dafür musste der obere Teil der bestehenden Steinstützmauer abgetragen werden. Zur Hangstabilisierung wurde der neue Kopfbalken mit 17 Verpressankern zusätzlich gesichert und ein Revisionsweg errichtet. Auch der untere Parkplatz wurde neugestaltet und asphaltiert. Um das Regenwasser vom Parkplatz in die bestehende Straßenentwässerung einzuleiten, wurde zusätzlich eine Entwässerungsquerung zur bergseitigen Straßenentwässerung hergestellt. Am Ende der Bauarbeiten wurde entlang der Landesstraße ein neues Fahrzeugrückhaltesystem geschaffen sowie ein Geländer auf dem Kopfbalken montiert.

Die Bauarbeiten für die zweite Bauphase wurden von der Fa. Swietelsky AG aus Graz unter halbseitiger Sperre während der Arbeiten durchgeführt. Die Gesamtbaukosten von rund 1,7 Millionen Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/81260141, Gerhard Fichtinger, und e-mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at.