Fahrbahnerneuerung im Gemeindegebiet von Krumbach

St. Pölten (OTS) -

Nachdem die Landesstraße L 146 zwischen Buchegg und Möltern im Gemeindegebiet von Krumbach wegen ihres Alters und der aufgetretenen Fahrbahnschäden wie Verdrückungen, Risse, Setzungen etc. nicht mehr den modernen Verkehrserfordernissen entsprochen hatte, hat der NÖ Straßendienst zur Erhöhung der Verkehrssicherheit eine Sanierung der Landesstraße L 146 zwischen Kilometer 1,4 und 2,9 beschlossen. Im Vorjahr war bereits mit einem Investitionsvolumen von rund 330.000 Euro die Fahrbahn im Zuge der L 149 im Bereich zwischen Kilometer 2,9 und 4,411 erneuert worden.

Bei den nunmehr fertiggestellten Arbeiten wurden durch die Firma Granit aus Oeynhausen in zweiwöchiger Bauzeit ab 6. Oktober auf einer gesamten Fläche von 10.000 Quadratmetern unter Beibehaltung der bestehenden Fahrbahnbreiten nach den Fräsarbeiten eine sechs Zentimeter starke bituminöse Tragschicht sowie eine drei Zentimeter starke bituminöse Deckschicht aufgebracht; abschließend wurde noch die erforderliche Bodenmarkierung aufgebracht. Die Gesamtkosten von rund 375.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/81260141, Gerhard Fichtinger, und e-mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at.