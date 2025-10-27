„Sturm der Liebe“: Start für 22. Staffel der ORF/ARD-Erfolgstelenovela mit neuem Traumpaar Fanny und Kilian

Wien (OTS) -

Nach einer „Sturm der Liebe“-Staffel mit persönlichen Dramen, einer Entführung und vielen emotionalen Höhepunkten finden Maxi (Katharina Scheuba) und Henry (Elias Reichert) endlich ihr wohlverdientes Glück vor dem Traualtar. Am Mittwoch, dem 29. Oktober 2025, beginnt ein neues Kapitel der ORF/ARD-Telenovela, die der ORF seit Juli 2006 zeigt: Im Mittelpunkt der 22. Staffel stehen Fanny Schätzl (Johanna Graen), die bodenständige Gärtnerin am Fürstenhof, und Kilian Rudloff (Anthony Paul), charismatischer Koch und Weltenbummler. Trotz ihrer gegensätzlichen Charaktere entwickelt sich zwischen Fanny und Kilian von Beginn an eine besondere Beziehung. Abschiednehmen heißt es in den aktuellen Episoden von Erich Altenkopf, der seit 2009 in die Rolle von Dr. Michael Niederbühl schlüpfte: Der österreichische Schauspieler hat in Folge 4.500 (voraussichtlich am 18. November in ORF 2) seinen letzten Auftritt am „Fürstenhof“. Zur Stammbesetzung stoßen u. a. Thimo Meitner, Aurel Klug, Anna Karolin Berger, Orlando Lenzen, Soraya Bouabsa und Philip Birnstiel. ORF 2 zeigt die neuen Folgen von „Sturm der Liebe“ immer von Montag bis Freitag um 14.25 Uhr (auch auf ORF ON), los geht es am 29. Oktober mit Folge 4486.

Mehr zur ersten neuen Episode (4486) am 29. Oktober um 14.25 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Stille Wasser sind tief: Fanny Schätzl (Johanna Graen) ist nach außen die liebeswürdige, empathische Seele am „Fürstenhof“. Doch die Vergangenheit ist nicht spurlos an der jungen Frau vorübergegangen. Die Gärtnerin hat mit tiefen Verletzungen ihres Herzens von einer vergangenen Liebe zu kämpfen. Dennoch kann sie eine enge Freundschaft zu Vincent Ritter (Martin Walde) aufbauen. Als sie dem Bruder von Dr. Yannik Rudloff, Kilian Rudloff (Anthony Paul), begegnet, ist sie sich sicher, für eine neue Liebe noch nicht bereit zu sein – aber es kommt immer anders als man denkt! Der charismatische Koch wickelt sie mit einem köstlichen Dessert um den Finger. Was Fanny allerdings noch nicht weiß: Schon am nächsten Tag springt Kilian als Ersatzbräutigam für seinen Bruder ein und stellt Fannys Herz erneut auf eine Zerreißprobe.