AK Sparzinsenmonitor 2: Spareinlagen checken, Bestzinsangebote flexibel nutzen!

Wien (OTS) -

Die Sparzinsen für täglich fällige Sparkonten sind für Neukund:innen auf den ersten Blick attraktiv. Bei genauerem Hinsehen wird klar, dass die hohen Zinssätze nur für kurze Zeit gelten. Vorsicht, Zinsfallen lauern bei vorzeitiger Auflösung von fix gebundenen Spareinlagen, warnt die AK.

So holen Sie mehr aus Ihrem Ersparten raus! – Drei AK Tipps für Sparer:innen

+ Achtung, Sonderangebote: Angebote sind oft nur kurz gültig (zum Beispiel drei Monate), danach sind die Zinsen für täglich fälliges Geld (Tagesgeld) variabel und rutschen kräftig ab. Mitunter werden auch Mindestanlagesummen verlangt. Daher die Bedingungen immer genau lesen!

+ Spargeld umschichten: Prüfen Sie die Konditionen Ihrer bestehenden Sparkonten. Wenn Ihr bestehendes Sparprodukt niedrig verzinst ist, wechseln Sie zu besseren Angeboten. Nutzen Sie den AK Bankenrechner.

+ Vorsicht bei zu frühem Festgeld auflösen: Festgeld bedeutet, dass Sie einen Einmalerlag zu einem Fixzinssatz anlegen. Es gibt unterschiedliche Laufzeiten. Achtung, Banken haben unterschiedliche Kündigungs- und Verrechnungsbedingungen. Manchmal geht vorzeitig Auflösen gar nicht. Informieren Sie sich vor Abschluss eines Sparvertrags!

Der AK Sparzinsenmonitor zeigt: Nicht bei allen Festgeldkonten ist eine vorzeitige Auflösung überhaupt möglich – mit Rückverrechnung von Zinsen oder deutlich reduzierten Zinsen!

SERVICE: Der AK Bankenrechner unter www.bankenrechner.at hilft Ihnen, die besten Sparzinsen zu finden und zeigt, wo Spesen lauern.