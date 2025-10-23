Aus dem Archiv: Karl Markovics“ am 4.11. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) -

Ein Star des heimischen Films nimmt bei Christian Reichhold und Regina Nassiri Platz: Schauspieler und Regisseur Karl Markovics spricht am 4. November in „Aus dem Archiv“ über Zukunftspläne und Höhepunkte seiner Laufbahn. Die Veranstaltung kann auch via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

Karl Markovics begann seine Schauspielkarriere 1982 am Wiener Serapionstheater. Die ersten TV-Rollen übernahm er in den 90er-Jahren, einem größeren Publikum bekannt wurde er 1994 als Bezirksinspektor Stockinger in „Kommissar Rex“. Ein Höhepunkt seiner Karriere war die Hauptrolle im oscarprämierten Film „Die Fälscher“. Neben dem Schauspielen arbeitet er als Theater-, Opern- und Filmregisseur und Drehbuchautor. Seine Produktion „Atem“ fand bei den 64. Filmfestspielen von Cannes wie auch beim Österreichischen Filmpreis Anerkennung. Der Eintritt für „Aus dem Archiv“ am Dienstag, den 4. November (20.00 Uhr) im Großen Sendesaal beträgt EUR 27,-; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 15 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).