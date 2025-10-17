„Thema“: Die kleinen Opfer der großen Pleite

Wien (OTS) -

Christoph Feurstein präsentiert „Thema“ am Montag, dem 20. Oktober 2025, um 21.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Beiträgen:



Die kleinen Opfer der großen Pleite



„1.200 Euro sind für ein Familienunternehmen wie unseres viel Geld“, sagt Luigi Barbaro junior, Eigentümer einer Pizzeria in Wien. Die Signa Holding um René Benko hat bei ihr Essen bestellt, aber nie bezahlt. Mehr als 20 Milliarden Euro fordern Gläubiger von der Signa Holding. Aber was bedeutet es für kleine Betriebe, wenn sie ihr Geld nicht bekommen? Gleich drei Veranstaltungen auf der Zirmalm in Tirol wurden von Benkos Firmengeflecht nie bezahlt. „Er hat weiter in Luxus gelebt und uns zahlt er 1.539 Euro nicht“, sagt Eigentümerin Alma Birbaumer. Tara Giahi und Leon Hoffmann-Ostenhof berichten.



Teuerung trifft Mittelstand: sparen und verzichten



„Ich rechne die ganze Zeit. Meine finanzielle Situation ist nur deshalb stabil, weil ich rechne“, sagt Simone Wirth. Für die Alleinerzieherin aus Niederösterreich ist es zum Kraftakt geworden, jeden Monat mit dem Geld auszukommen. Vor allem, weil Lebensmittel in Österreich seit 2019 um 33 Prozent teurer geworden sind. Schokolade für ihren Sohn kauft sie nur noch zu den Feiertagen. Die Pensionistin Silvia Benes aus Wien spart beim Urlaub und übernachtet im Mehrbettschlafsaal. Ihr Theater-Abo hat sie gekündigt. Eine Reportage von Michaela Rädler und Anne-Maria Neubauer. Im Rahmen des ORF-Schwerpunkts Teuerung berichten die Sendungen „Thema“, „Report“ und „Eco“.



30 Jahre „Thema“: Wir blicken zurück – Die Terrornacht in Wien und ihre Folgen



Am Abend des 2. November 2020 erschießt ein dschihadistischer Terrorist in der Wiener Innenstadt vier Menschen, 23 werden zum Teil schwer verletzt. „Wir Wiener haben in dieser Nacht gezeigt, dass wir zusammenhalten“, sagt Reccep Gültekin. Der damals 20-Jährige trägt während des Anschlags gemeinsam mit zwei weiteren Männern drei Verletzte aus der Gefahrenzone. Saeed Mousavi springt auf der Flucht vor den Kugeln von einer Brücke. Er überlebt schwer verletzt und leidet bis heute unter den Folgen. „Früher war ich gesellig, heute vermeide ich es, unter Leute zu gehen.“ Tara Giahi und Andrea Poschmaier berichten.



Montafoner Tracht – Stickkunst ist Weltkulturerbe



„Die Tradition muss weitergehen!“ Das ist der Leitspruch der Stickerinnen in Vorarlberg. Die Montafoner Tracht ist ein Meisterwerk der Stickkunst und wurde nun ins nationale Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen. Petra Stemer ist eine der Stickerinnen. Sie freut sich, wenn sie ihr Wissen weitergeben kann. Zum ersten Mal gibt es in Schruns einen Stickkurs. Elf junge Frauen haben sich vorgenommen, in 400 Arbeitsstunden mit Goldfäden die wertvollsten Teile der Montafoner Tracht selbst herzustellen. Martina Köberle hat den Stickerinnen bei der Arbeit über die Schultern geblickt.



