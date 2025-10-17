  • 17.10.2025, 11:28:33
  • /
  • OTS0086

„betrifft: uns – Reportagen ohne Filter“: Wer flieht vor Donald Trump nach Österreich?

Am 18. Oktober um 13.20 Uhr in ORF 2, am 22. Oktober um 23.25 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Donald Trump ist seit Anfang des Jahres zurück im Weißen Haus und mit ihm die Angst vieler Amerikanerinnen und Amerikaner um Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit. In den USA werden Frauenrechte zunehmend eingeschränkt, Forschungsgelder gestrichen und Minderheiten unter Druck gesetzt. Manche Menschen haben für sich den Entschluss gefasst, die USA zu verlassen. Einige davon sind in Österreich gelandet. Samuel Mago geht in „betrifft: uns“ am Samstag, dem 18. Oktober 2025, um 13.20 Uhr in ORF 2 bzw. am Mittwoch, dem 22. Oktober 2025, um 23.25 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON der Frage nach, warum US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner ausgerechnet nach Österreich auswandern.

Er trifft Menschen, die ihr Land wegen Donald Trump und seiner Politik verlassen haben. Daniella aus Florida, die nach der Aufhebung des Grundrechts auf Abtreibung nicht mehr bleiben wollte. Avi und Ezra aus Seattle, die in Wien als Transpersonen ohne Angst spazieren gehen können. Und den Wissenschafter Wali Malik aus Boston, der als Spitzenforscher nach Wien geholt wurde, weil in den USA die Wissenschaft unter Druck gerät. Die Reportage zeigt, wie politische Veränderungen auf der anderen Seite des Atlantiks persönliche Lebenswege prägen – und warum Österreich für einige Menschen zur neuen Heimat wird.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright