„betrifft: uns – Reportagen ohne Filter“: Wer flieht vor Donald Trump nach Österreich?

Wien (OTS) -

Donald Trump ist seit Anfang des Jahres zurück im Weißen Haus und mit ihm die Angst vieler Amerikanerinnen und Amerikaner um Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit. In den USA werden Frauenrechte zunehmend eingeschränkt, Forschungsgelder gestrichen und Minderheiten unter Druck gesetzt. Manche Menschen haben für sich den Entschluss gefasst, die USA zu verlassen. Einige davon sind in Österreich gelandet. Samuel Mago geht in „betrifft: uns“ am Samstag, dem 18. Oktober 2025, um 13.20 Uhr in ORF 2 bzw. am Mittwoch, dem 22. Oktober 2025, um 23.25 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON der Frage nach, warum US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner ausgerechnet nach Österreich auswandern.



Er trifft Menschen, die ihr Land wegen Donald Trump und seiner Politik verlassen haben. Daniella aus Florida, die nach der Aufhebung des Grundrechts auf Abtreibung nicht mehr bleiben wollte. Avi und Ezra aus Seattle, die in Wien als Transpersonen ohne Angst spazieren gehen können. Und den Wissenschafter Wali Malik aus Boston, der als Spitzenforscher nach Wien geholt wurde, weil in den USA die Wissenschaft unter Druck gerät. Die Reportage zeigt, wie politische Veränderungen auf der anderen Seite des Atlantiks persönliche Lebenswege prägen – und warum Österreich für einige Menschen zur neuen Heimat wird.