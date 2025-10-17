- 17.10.2025, 10:02:09
EINLADUNG IV-Pressegespräch: "IV-Konjunkturumfrage 3. Quartal 2025", 21. Oktober 2025, 10:00 Uhr, Haus der Industrie
Mit IV-Generalsekretär Christoph Neumayer und IV-Chefökonom Christian Helmenstein
Über Jahrzehnte hat Österreichs wirtschaftliche Stärke auf einer leistungsfähigen Industrie basiert. Doch diese Basis erodiert zunehmend: In den vergangenen zwei Jahren gingen über 36.000 Arbeitsplätze in Industrie und Gewerbe verloren, während die Beschäftigung im öffentlichen Bereich stark zunahm. Ein Wandel in die falsche Richtung: Während die produktive Wirtschaft, die Wertschöpfung schafft, schrumpft, wächst der staatlich finanzierte Bereich, der von dieser Wertschöpfung lebt. Das gefährdet langfristig Österreichs Wettbewerbsfähigkeit.
Welche Maßnahmen notwendig sind, um Österreich wieder stärker Richtung Marktwirtschaft auszurichten und wie die heimische Industrie die aktuelle wirtschaftliche Situation einschätzt, darüber informieren wir Sie bei der Präsentation der aktuellen Ergebnisse der IV-Konjunkturumfrage aus dem 3. Quartal 2025.
Dienstag, 21. Oktober 2025, 10:00 Uhr
IV-Media Center, Haus der Industrie
Ihre Gesprächspartner sind:
Christoph Neumayer, IV-Generalsekretär
Christian Helmenstein, IV-Chefökonom
