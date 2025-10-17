Kinder-Tierschutzkonferenz 2025 in Wien: Die Vorbereitungen laufen!

Wien (OTS) -

Am 24. Oktober findet im Wiener Rathaus die 2. Kinder-Tierschutzkonferenz statt. Sechs Schulklassen aus Wien haben die Möglichkeit, ihre Anliegen aus dem Tierschutzbereich Expert*innen und politischen Entscheidungsträger*innen vorzustellen und mit diesen zu diskutieren. Im Rahmen der Vorbereitung fanden spannende Exkursionen statt.

Zwei Schulklassen, die sich im Rahmen der Kinder-Tierschutzkonferenz speziell mit dem Thema Wildtiere in der Stadt beschäftigen besuchten zum Beispiel das „Wildtierservice Wien“ in Laxenburg, wo den Kindern erzählte wurde, warum Eichhörnchen, Igel sowie junge Feldhasen und Füchse dort landen und Hilfe benötigen. Gemeinsam mit den Tierpfleger*innen diskutierten die Kinder über die Gefahren für Wildtiere in der Stadt und überlegten, wie sie den Wildtieren helfen können.

In einem weiteren Themen-Schwerpunkt drehte sich alles um Nutztiere. Bei der zugehörigen Exkursion stand für die Schüler*innen am Tirolerhof im Tiergarten Schönbrunn die tiergerechte Haltung von Rindern, Hühnern und Schafen im Mittelpunkt. Auch Heimtiere kommen nicht zu kurz – im TierQuarTier, dem Tierheim der Stadt Wien konnten sich Kinder über die Bedürfnisse von Hund, Katze, Kaninchen & Co. informieren und mit Fachleuten über Qualzucht sprechen.

Lea Mirwald, MSc, Geschäftsführerin des Vereins „Tierschutz macht Schule“ resümierte: „Es ist beeindruckend, wie sich die Schüler*innen für ihre Themen der Kinder-Tierschutzkonferenz begeistern und innerhalb eines Jahres dazu fundiertes Wissen erarbeiten. Damit kann Tierschutz im Alltag gelingen!“

„Diese Ausflüge in die Praxis motivieren die Kinder zu eigenen Ideen für ein besseres Zusammenleben mit Tieren,“ betont Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky. „Die Kinder-Tierschutzkonferenz ist darüber hinaus eine großartige Gelegenheit in der Schule Demokratie zu erleben.“