  • 17.10.2025, 09:32:05
  • /
  • OTS0034

FPÖ-Antauer: „E-Bus-Flotte für St. Pölten wäre Steuergeldvernichtung erster Güte“

Geplantes Luxusbus-Projekt hat keinen Mehrwert für die Landsleute

Sankt Pölten (OTS) - 

„Die Stadler-SPÖ plant eine Steuergeldvernichtung aller erster Güte für eine sündteure Elektro-Bus-Flotte. Rutscht die SPÖ Sankt Pölten absichtlich so weit nach links, um die Grünen zu überholen?“, fragt FPÖ St. Pölten Gemeinderat Landesrat Martin Antauer hinsichtlich der SPÖ-Pläne zur LUP-Bus-Flotte.

St. Pölten braucht vernünftige Verkehrslösungen, aber keine utopische Luxus-Flotte auf Steuerzahlerkosten noch dazu ohne Mehrwert für die Bevölkerung. „Die Aufgabe des Busnetzes der Landeshauptstadt ist es, die Leute pünktlich und verlässlich von A nach B zu bringen. Nur damit sich die Stadler-SPÖ mit ihrem Luxusprojekt irgendeinen Öko-Preis abholen kann, eine sündteure Elektro-Flotte anzuschaffen, ist völlig absurd und zeigt nur, dass es Stadler nicht um die Bevölkerung geht. Gerade in Zeiten der Preisexplosion ist ein schonender Umgang mit Steuergeld das Gebot der Stunde“, hält Antauer fest und jenes abgehobene Beispiel zeigt eben nur: „Dass die SPÖ St. Pölten mit Steuergeld nicht umgehen kann.“

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright