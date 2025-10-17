FPÖ-Antauer: „E-Bus-Flotte für St. Pölten wäre Steuergeldvernichtung erster Güte“

Sankt Pölten (OTS) -

„Die Stadler-SPÖ plant eine Steuergeldvernichtung aller erster Güte für eine sündteure Elektro-Bus-Flotte. Rutscht die SPÖ Sankt Pölten absichtlich so weit nach links, um die Grünen zu überholen?“, fragt FPÖ St. Pölten Gemeinderat Landesrat Martin Antauer hinsichtlich der SPÖ-Pläne zur LUP-Bus-Flotte.

St. Pölten braucht vernünftige Verkehrslösungen, aber keine utopische Luxus-Flotte auf Steuerzahlerkosten noch dazu ohne Mehrwert für die Bevölkerung. „Die Aufgabe des Busnetzes der Landeshauptstadt ist es, die Leute pünktlich und verlässlich von A nach B zu bringen. Nur damit sich die Stadler-SPÖ mit ihrem Luxusprojekt irgendeinen Öko-Preis abholen kann, eine sündteure Elektro-Flotte anzuschaffen, ist völlig absurd und zeigt nur, dass es Stadler nicht um die Bevölkerung geht. Gerade in Zeiten der Preisexplosion ist ein schonender Umgang mit Steuergeld das Gebot der Stunde“, hält Antauer fest und jenes abgehobene Beispiel zeigt eben nur: „Dass die SPÖ St. Pölten mit Steuergeld nicht umgehen kann.“