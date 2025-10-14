- 14.10.2025, 10:55:03
- /
- OTS0060
AVISO: ABSAGE „Journalistentag“ im Bundeskriminalamt
Die Veranstaltung am 15. Oktober 2025 ist abgesagt.
Wien (OTS) -
Rückfragen & Kontakt
Bundeskriminalamt
Büro für Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Heinz Holub-Friedreich, BA
Telefon: +436642640355
E-Mail: heinz.holub-friedreich@polizei.gv.at
Website: https://www.bundeskriminalamt.at
