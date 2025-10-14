AVISO: ABSAGE „Journalistentag“ im Bundeskriminalamt

Die Veranstaltung am 15. Oktober 2025 ist abgesagt.

Wien (OTS) - Der „Journalistentag“ am 15. Oktober 2025 im Bundeskriminalamt ist abgesagt. Rückfragen & Kontakt Bundeskriminalamt

Büro für Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Heinz Holub-Friedreich, BA

Telefon: +436642640355

E-Mail: heinz.holub-friedreich@polizei.gv.at

Website: https://www.bundeskriminalamt.at OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NIN