REMINDER-AVISO: „Journalistentag“ im Bundeskriminalamt

Das Bundeskriminalamt lädt zum „Journalistentag“ mit umfassendem Einblick in die Aufgaben, Strukturen und Tätigkeitsfelder der Behörde ein. Nach einer kurzen Vorstellung des Bundeskriminalamtes haben Sie die Möglichkeit, sich im Rahmen eines Standbetriebs ungezwungen mit Vertreterinnen und Vertretern der einzelnen Fachbereiche auszutauschen.

Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Informationsveranstaltung handelt. Der Fokus liegt auf allgemeinen Einblicken und dem fachlichen Austausch im Rahmen der einzelnen Informationsstände.

Es besteht keine Möglichkeit für Einzelinterviews oder die Durchführung gezielter Recherchen für etwaige Themen zur sofortigen Verwendung. Diese Anfragen sind wie gehabt über die Pressestelle schriftlich zu stellen.

Wann: 15. Oktober 2025, 9:00 Uhr – 12:00 Uhr

Wo: Festsaal des Bundeskriminalamts, Josef-Holaubek-Platz 1, 1090 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/bdfchfe2

