Vasold (SPÖ) ad Jugendcollege: "Integration, die wirkt und Chancen schafft.“

„Die Weiterführung des Jugendcolleges ist ein zentraler Schlüssel für gelungene Integration. Das Jugendcollege stärkt gezielt die Chancen für Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre. Es richtet sich an junge Menschen mit Flucht- oder Migrationsgeschichte, die hier nicht nur Deutsch lernen, sondern auch wichtige Grundlagen für Schule, Lehre und Beruf erwerben. Deutschunterricht wird mit Basisbildung und Berufsorientierung kombiniert, wodurch der Weg in Beschäftigung und Lehre deutlich verkürzt wird. Mit dieser Förderung sichern wir gut ausgebildete Fachkräfte für die Zukunft unserer Stadt“, betont SPÖ-Gemeinderätin Stefanie Vasold.

Das Jugendcollege setzt auf ein umfassendes Maßnahmenpaket, das jungen Menschen Orientierung und konkrete Zukunftsperspektiven bietet. Dazu gehören gezielte Kompetenzeinschätzungen, Berufsorientierung und Perspektivenplanung sowie Deutschkurse auf den Niveaustufen A1 bis B2, die im Rahmen des Jugendcollege Basis und Advanced angeboten werden. Ergänzend werden Basisbildung in Mathematik, Englisch und digitalen Kompetenzen vermittelt. Praktika am ersten Arbeitsmarkt sowie gezielte Vermittlungsunterstützung in Branchen mit Fachkräftemangel eröffnen konkrete Einstiegsmöglichkeiten. Zusätzlich unterstützt das Programm bei der Anerkennung von Ausbildungen und erweitert den Horizont der Teilnehmenden durch Exkursionen, Workshops und Angebote zu Geschlechterrollen, Gleichstellung, Werten, Kultur und Demokratie. Finanzbildung rundet das Angebot ab und stärkt die Teilnehmenden für ein eigenverantwortliches, selbstbestimmtes Leben.

Vasold erklärt: „Das Wiener Jugendcollege ist ein echtes Erfolgsprojekt. Die niedrigen Abbruch- und Ausschlussquoten sprechen für sich: 97 Prozent derjenigen, die sich für eine Pflichtschulabschlussteilprüfung angemeldet hatten, haben auch daran teilgenommen, und 86 Prozent davon haben diese Prüfung erfolgreich bestanden. Das Jugendcollege steht für ein gemeinsames Wien, in dem alle Personen inkludiert werden und eine Chance erhalten. Dank dieser Förderung können wir junge Menschen noch besser integrieren.“

Die Gesamtkosten des Programms werden gemeinsam vom AMS Wien und der Stadt Wien getragen. Zahlungen des AMS, wie Beihilfen zur Deckung des Lebensunterhalts während der Teilnahme sowie Maßnahmen zur frühzeitigen Integration in den Arbeitsmarkt, reduzieren Mindestsicherungsanwendungen. „Das Jugendcollege zeigt, dass Wien den richtigen Weg für erfolgreiche Integration geht. Alle Menschen in Wien werden mitgenommen. Nur durch gemeinsames Engagement und Initiativen wie dieses Projekt kann ein gelingendes und erfolgreiches Zusammenleben gesichert werden“, schließt Vasold ab. (Schluss) sh