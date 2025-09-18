„Gender-Debatte im Sport“: „Sport am Sonntag“ über die Herausforderung der 2-Geschlechter-Kategorie

Wien (OTS) -

Wie schafft man im Elitewettkampf Fairness und Kontrollierbarkeit, während das IOC gleichzeitig Zugang für alle zum Sport fordert? Wie viel weiß die Sportwissenschaft über die Leistungsfähigkeit weiblicher und männlicher Körper? Warum muss der Breitensport anders gedacht werden?

ORF-Reporterin Karoline Rath-Zobernig begibt sich in „Sport am Sonntag“ in ihrer Dokumentation „Gender-Debatte im Sport – die Herausforderung der 2-Geschlechter-Kategorie“ am 21. September 2025 um 18.00 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON auf eine tiefgründige Recherche-Reise und trifft u. a. Erik Schinegger, der 57 Jahre nach seiner Geschlechteranpassung von innerer Zerrissenheit, Selbstzweifel und Diskriminierung erzählt. Außerdem berichtet ein junger Transmann über sein Leben als Nachwuchssportler.

Danach diskutieren live bei Karoline Rath-Zobernig Box-Weltmeisterin Michaela Kotásková, Marathon-Ass Julia Mayer und Taekwondo-Präsident Alexander Hübl über das Thema.