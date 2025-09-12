„betrifft: uns – Reportagen ohne Filter“ über „Traiskirchen – Ein Flüchtlingsheim und seine Nachbarn“

Wien (OTS) -

„betrifft: uns“ beschäftigt sich am Samstag, dem 13. September 2025, um 13.20 Uhr in ORF 2 bzw. am Mittwoch, dem 17. September, um 23.30 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON mit der Frage, wie es sich im und neben dem größten Flüchtlingslager Österreichs lebt. Tara Giahi hat mit Bewohnerinnen und Bewohnern des Erstaufnahmezentrums gesprochen, mit Menschen aus der unmittelbaren Nachbarschaft – und mit jenen, für die Traiskirchen nach ihrer Flucht zur zweiten Heimat geworden ist.

Kein anderer Ort in Österreich steht so sehr für Flucht und Asyl wie Traiskirchen. Die Bilder vom Sommer 2015 haben sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt: Geflüchtete, darunter Schwangere und Kinder, die in Zelten oder auf dem nackten Boden schlafen mussten. Doch diese Zeit war nicht nur für die Flüchtenden eine enorme Belastung, auch viele Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt haben das Jahr 2015 nicht vergessen.

Das Erstaufnahmezentrum existiert seit Jahrzehnten: In den vergangenen 69 Jahren haben mehr als eine Million Menschen in Traiskirchen Zuflucht gefunden. Während manche Anrainerinnen und Anrainer von „Invasionen“ sprechen, engagieren sich andere gemeinsam mit Geflüchteten für ein Miteinander. Heute leben zwischen 550 und 600 Menschen in der Betreuungseinrichtung Traiskirchen. Das Leben im Lager bleibt für viele ein Rätsel – Medien erhalten keinen Zutritt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben keine Interviews.