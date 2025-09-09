Hilfswerk Salzburg: Präsidium neu gewählt

Salzburg (OTS) -

DI Christian Struber, MBA wurde erneut zum Präsidenten gewählt. Ihm zur Seite stehen weiterhin Dr. Brigitta Pallauf und Mag. Raimund Ribitsch als Präsident-Stellvertreterin bzw. Präsident-Stellvertreter sowie Dr. Andrea Eder-Gitschthaler als Finanzreferentin.

Robert Bukovc ist neu dabei

Neu ins Präsidium aufgenommen wurde Dr. Robert Bukovc, der als Präsident-Stellvertreter die Nachfolge von Theresia Fletschberger antritt. Das Hilfswerk Salzburg bedankt sich herzlich bei Frau Fletschberger für ihr langjähriges Engagement und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Dr. Bukovc.

Ein zentrales Schwerpunktthema für die neue Periode wurde ebenfalls festgelegt: “Pflegende Angehörige“ stehen in den Jahren 2025 und 2026 im besonderen Fokus der Vereinsarbeit. Dieses Thema soll umfassend in den Tätigkeitsbereichen des Hilfswerks verankert werden – von den Aktivitäten der Regionalausschüsse bis hin zur strategischen Ausrichtung des Spendenwesens.

Große Hilfe, ganz nah.

Seit 1988 unterstützt das Hilfswerk Salzburg Menschen aller Generationen bei den kleinen und großen Herausforderungen des Lebens.

Von der Hauskrankenpflege und Heimhilfe über Kinderbetreuung und Jugendarbeit bis hin zu sozialer Beratung in den Regionalstellen begleitet das Hilfswerk jährlich rund 8.800 Salzburgerinnen und Salzburger durch den Alltag.